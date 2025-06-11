Что могло случиться с пропавшей колонией Роанок: ученые выдвинули новую версию

Исчезновение колонии Роанок в конце XVI века остается одной из самых больших исторических загадок Америки. Около 120 английских поселенцев, прибывших на остров Роанок в 1587 году, исчезли без следа, оставив лишь слово "CROATOAN" вырезанное на дереве.

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Ученые веками спорят: уничтожили ли колонистов местные племена, или они ассимилировали с коренным населением. Недавнее открытие археологов на острове Гаттерас может наконец пролить свет на эту историю. Исследователи наткнулись на железные остатки, которые могут свидетельствовать, что колонисты выжили и интегрировались в общество коренных американцев, пишет издание Live Science.

На Гаттерасе археологи обнаружили два скопления железной окалины - побочного продукта традиционной кузницы, который возникает при обработке металла. Марк Гортон, профессор археологии из Королевского сельскохозяйственного университета в Великобритании, отметил, что эти остатки были найдены вместе с предметами XVI века. Это позволяет предположить, что англичане самостоятельно изготавливали новые металлические изделия - в частности гвозди для строительства. Ученые считают, что колонисты оказались в затруднительном положении и должны были перерабатывать имеющиеся материалы. Находка указывает на то, что колония могла переместиться на остров Гаттерас, ранее известный как Кроатон.

Радиоуглеродный анализ слоя почвы, где найдена железная окалина, показал соответствие периоду исчезновения колонии. Поскольку коренные народы той местности не использовали кузнечную технологию, а сам материал не был предметом торговли, это позволяет предположить: именно колонисты создали эти отходы. Гортон считает, что англичане смогли интегрироваться в местное племя, вероятно, добровольно, спасаясь от голода и изоляции. Историки, такие как Кэтлин ДюВаль из Университета Северной Каролины, поддерживают это предположение: колонисты оставили четкую надпись, указывая, куда они направлялись – в Кроатон.

Однако не все ученые разделяют энтузиазм. Чарльз Юэн из Университета Восточной Каролины призывает к осторожности: по его мнению, наличие кузницы или очага подтвердило бы факт обработки металла, а не только остатки. Он также предполагает, что находки могут быть остатками других европейцев, которые временно останавливались в регионе во время плавания. Критики указывают на отсутствие четкой публикации исследований и отмечают, что нужен лучший контекст.

Гортон и его команда сообщили, что археологические работы на частной территории почти завершены, и они готовятся к научной публикации. В то же время сам Гортон признает: хотя находка очень перспективная, она не дает окончательного ответа. Существует вероятность, что часть колонистов погибла или отправилась дальше в неизвестном направлении.

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