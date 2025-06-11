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Что могло случиться с пропавшей колонией Роанок: ученые выдвинули новую версию

Елена Былим
Наука Обоз
2 минуты
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Что могло случиться с пропавшей колонией Роанок: ученые выдвинули новую версию

Исчезновение колонии Роанок в конце XVI века остается одной из самых больших исторических загадок Америки. Около 120 английских поселенцев, прибывших на остров Роанок в 1587 году, исчезли без следа, оставив лишь слово "CROATOAN" вырезанное на дереве.

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Ученые веками спорят: уничтожили ли колонистов местные племена, или они ассимилировали с коренным населением. Недавнее открытие археологов на острове Гаттерас может наконец пролить свет на эту историю. Исследователи наткнулись на железные остатки, которые могут свидетельствовать, что колонисты выжили и интегрировались в общество коренных американцев, пишет издание Live Science.

На Гаттерасе археологи обнаружили два скопления железной окалины - побочного продукта традиционной кузницы, который возникает при обработке металла. Марк Гортон, профессор археологии из Королевского сельскохозяйственного университета в Великобритании, отметил, что эти остатки были найдены вместе с предметами XVI века. Это позволяет предположить, что англичане самостоятельно изготавливали новые металлические изделия - в частности гвозди для строительства. Ученые считают, что колонисты оказались в затруднительном положении и должны были перерабатывать имеющиеся материалы. Находка указывает на то, что колония могла переместиться на остров Гаттерас, ранее известный как Кроатон.

Что могло случиться с пропавшей колонией Роанок: ученые выдвинули новую версию

Радиоуглеродный анализ слоя почвы, где найдена железная окалина, показал соответствие периоду исчезновения колонии. Поскольку коренные народы той местности не использовали кузнечную технологию, а сам материал не был предметом торговли, это позволяет предположить: именно колонисты создали эти отходы. Гортон считает, что англичане смогли интегрироваться в местное племя, вероятно, добровольно, спасаясь от голода и изоляции. Историки, такие как Кэтлин ДюВаль из Университета Северной Каролины, поддерживают это предположение: колонисты оставили четкую надпись, указывая, куда они направлялись – в Кроатон.

Однако не все ученые разделяют энтузиазм. Чарльз Юэн из Университета Восточной Каролины призывает к осторожности: по его мнению, наличие кузницы или очага подтвердило бы факт обработки металла, а не только остатки. Он также предполагает, что находки могут быть остатками других европейцев, которые временно останавливались в регионе во время плавания. Критики указывают на отсутствие четкой публикации исследований и отмечают, что нужен лучший контекст.

Гортон и его команда сообщили, что археологические работы на частной территории почти завершены, и они готовятся к научной публикации. В то же время сам Гортон признает: хотя находка очень перспективная, она не дает окончательного ответа. Существует вероятность, что часть колонистов погибла или отправилась дальше в неизвестном направлении.

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