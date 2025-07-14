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Более 100 звезд в час: когда смотреть на самый большой метеоритный поток года Персеиды

Елена Былим
Наука Обоз
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Более 100 звезд в час: когда смотреть на самый большой метеоритный поток года Персеиды

Ежегодное небесное шоу Персеиды, одно из сверхзрелищных метеорных потоков, снова очарует жителей Северного полушария. В 2025 году пик этого явления придется на 12–13 августа, когда можно будет увидеть десятки метеоров в час.

Видео дня

Однако в этом году яркая Луна усложнит наблюдения, делая лишь самые яркие метеоры видимыми. Чтобы насладиться космическим спектаклем, стоит заранее спланировать время и место наблюдения. В Live Science рассказали, как и когда лучше всего наблюдать за Персеидами, чтобы не пропустить это природное чудо.

Влияние Луны на наблюдения

Метеорный поток Персеиды активен с середины июля до конца августа, но пик в 2025 году будет затменен почти полной Луной. В ночь с 12 на 13 августа Луна, освещенная на 84%, взойдет незадолго до полуночи и будет заливать небо своим светом. Это значительно усложнит наблюдение за слабыми метеорами, ведь лунное сияние будет перекрывать их видимость. Традиционный совет избегать светового загрязнения городов может быть менее эффективным из-за яркости Луны. Поэтому астроэнтузиастам стоит искать альтернативные даты для наблюдений.

Лучшее время для наблюдения

Чтобы избежать влияния лунного света, лучше всего наблюдать за Персеидами до или после пика. С 18 по 28 июля небо будет темнее из-за фазы новой Луны и слабого полумесяца, который рано заходит. В этот период количество метеоров будет меньше, но их будет легче увидеть на темном небе. После пика, с 16 августа, когда Луна достигнет последней четверти, условия снова улучшатся, хотя количество метеоров постепенно будет уменьшаться. Выбор этих дат значительно повысит шансы насладиться звездным шоу.

Более 100 звезд в час: когда смотреть на самый большой метеоритный поток года Персеиды

Почему Персеиды такие особенные

Персеиды известны своей скоростью и яркостью, ведь метеоры движутся со скоростью около 60 км/с. Они образуются, когда мелкие частицы, оставленные кометой 109P/Свифта-Таттла, сгорают в атмосфере Земли, создавая яркие вспышки. Этот метеорный поток ежегодно привлекает тысячи наблюдателей благодаря своей интенсивности и зрелищности. Даже при неблагоприятных условиях в 2025 году самые яркие метеоры все еще будут поражать своей красотой.

Поэтому для лучшего опыта выбирайте места с минимальным световым загрязнением и запаситесь терпением, ведь каждая падающая звезда стоит ожидания.

OBOZ.UA на днях писал, что астрономы в космосе обнаружили скрытую структуру, связанную со скоплением галактик.

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