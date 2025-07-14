Более 100 звезд в час: когда смотреть на самый большой метеоритный поток года Персеиды

Ежегодное небесное шоу Персеиды, одно из сверхзрелищных метеорных потоков, снова очарует жителей Северного полушария. В 2025 году пик этого явления придется на 12–13 августа, когда можно будет увидеть десятки метеоров в час.

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Однако в этом году яркая Луна усложнит наблюдения, делая лишь самые яркие метеоры видимыми. Чтобы насладиться космическим спектаклем, стоит заранее спланировать время и место наблюдения. В Live Science рассказали, как и когда лучше всего наблюдать за Персеидами, чтобы не пропустить это природное чудо.

Влияние Луны на наблюдения

Метеорный поток Персеиды активен с середины июля до конца августа, но пик в 2025 году будет затменен почти полной Луной. В ночь с 12 на 13 августа Луна, освещенная на 84%, взойдет незадолго до полуночи и будет заливать небо своим светом. Это значительно усложнит наблюдение за слабыми метеорами, ведь лунное сияние будет перекрывать их видимость. Традиционный совет избегать светового загрязнения городов может быть менее эффективным из-за яркости Луны. Поэтому астроэнтузиастам стоит искать альтернативные даты для наблюдений.

Лучшее время для наблюдения

Чтобы избежать влияния лунного света, лучше всего наблюдать за Персеидами до или после пика. С 18 по 28 июля небо будет темнее из-за фазы новой Луны и слабого полумесяца, который рано заходит. В этот период количество метеоров будет меньше, но их будет легче увидеть на темном небе. После пика, с 16 августа, когда Луна достигнет последней четверти, условия снова улучшатся, хотя количество метеоров постепенно будет уменьшаться. Выбор этих дат значительно повысит шансы насладиться звездным шоу.

Почему Персеиды такие особенные

Персеиды известны своей скоростью и яркостью, ведь метеоры движутся со скоростью около 60 км/с. Они образуются, когда мелкие частицы, оставленные кометой 109P/Свифта-Таттла, сгорают в атмосфере Земли, создавая яркие вспышки. Этот метеорный поток ежегодно привлекает тысячи наблюдателей благодаря своей интенсивности и зрелищности. Даже при неблагоприятных условиях в 2025 году самые яркие метеоры все еще будут поражать своей красотой.

Поэтому для лучшего опыта выбирайте места с минимальным световым загрязнением и запаситесь терпением, ведь каждая падающая звезда стоит ожидания.

OBOZ.UA на днях писал, что астрономы в космосе обнаружили скрытую структуру, связанную со скоплением галактик.

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