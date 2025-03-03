Blue Ghost передал впечатляющие фото Земли с поверхности Луны: самое интересное еще впереди

Частный посадочный модуль Blue Ghost, который вчера, 2 марта, совершил историческую посадку на Луну, развернул антенну X-диапазона. Это позволяет быстрее передавать изображения и видео высокой четкости на Землю.

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Blue Ghost компании Firefly Aerospace уже успел передать несколько поразительных пейзажей Земли с лунной поверхности. Однако основное событие миссии состоится 14 марта, когда посадочный модуль сделает изображение высокой четкости полного затмения, когда Земля закрывает Солнце, пишет Space.com.

"Антенна X-диапазона #BlueGhost развернута! Это позволит нам быстрее передавать изображения и видео высокой четкости, а также научные данные полезной нагрузки обратно на Землю", – сообщили представители Firefly Aerospace на своем официальном сайте.

Напомним, что Blue Ghost приземлился в лунное Mare Crisium (Море криз), выполнив два маневра во избежание опасности и достигнув точной посадки в пределах 100 метров от своей целевой зоны вблизи вулканического бассейна Mons Latreille.

Blue Ghost стал вторым частным космическим аппаратом, который совершил мягкую посадку на Луну. А первым был Odysseus от Intuitive Machines, совершивший этот подвиг в феврале 2024 года.

Сразу после приземления Blue Ghost, высота которого составляет 3 метра, а ширина 3,5 м, начал отправлять фотографии с поверхности спутника Земли. На первой фотографии видна поверхность Луны.

А второе изображение показывает посадочный модуль, на панелях которого отражается бледно-голубая точка – наша родная Земля. "Мы все на этой картине", – отметили представители NASA.

Посадочный модуль начал свою 14-дневную миссия, эквивалентную одному полному лунному дню. "Эти 14 дней будут действительно сложными, и мы будем работать над тем, чтобы предоставить все научные данные по всем 10 полезным нагрузкам", – сказал генеральный директор Firefly Aerospace Джейсон Ким.

По словам экспертов, Blue Ghost вытащил на поверхность Луны 10 полезных грузов NASA для своей текущей миссии, которая называется "Призрачные всадники в небе". Эти инструменты предназначены для разнообразной работы, от изучения уровня радиации на месте посадки до испытания новых и лучших способов сбора и хранения образцов лунной грязи и камней.

Однако основное событие миссии состоится 14 марта, во время которого модуль сделает изображение высокой четкости полного затмения с поверхности Луны, когда наша планета закрывает Солнце. С Земли во время затемнения, у нашего спутника будет жуткий, кроваво-красный цвет, говорят астрономы.

А 16 марта посадочный модуль задокументирует закат на Луне и изучит, как реагирует на солнечную активность левитирующая пыль, явление, впервые наблюдавшееся во время Аполлона-17.

Напомним, что Blue Ghost стартовал на ракете SpaceX Falcon 9 15 января вместе с другим частным посадочным модулем Resilience токийской компании ispace, который находится на завершающей стадии своего полета к спутнику Земли.

Известно, что миссия Firefly является частью беспрецедентного всплеска приватных исследований Луны. К которому подключится еще аппарат компании Intuitive Machines под названием Athena. Он стартовал к Луне 26 февраля на ракете Falcon 9. Приземление Athena должно состояться 6 марта у южного полюса Луны.

Интересно, что на этом посадочном модуле также развернется прыгающий космический аппарат и небольшой марсоход.

Ранее OBOZ.UA писал, что космический аппарат NASA Blue Ghost показал уникальное видео Земли и обратной стороны Луны в одном кадре.

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