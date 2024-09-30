Безлюдно и мистически: над 'Академиком Вернадским' ночью зафиксировали редкое явление. Фото

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" зафиксировали редкое явление. Небо целую ночь не было затянуто облаками и показало полярникам большую красивую Луну.

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Безлюдная и мистическая Антарктида не часто может похвастаться спокойным безоблачным небом. Украинским полярникам удалось зафиксировать невероятный ночной пейзаж, которым они поделились на странице "Национальный антарктический научный центр" в сети Facebook.

"Это редкое явление, когда небо над "Вернадским" не затянуто облаками. В такие редкие дни полярники могут любоваться Луной чрезвычайного размера", – написали в сообщении ученые украинской арктической станции.

Полярники также попросили своих подписчиков поделиться в комментариях ночными пейзажам из Украины, на что те радостно откликнулись и показали, какая Луна сейчас радует украинцев.

Ранее OBOZ.UA писал, что ветер на станции "Академик Вернадский" разогнался до скорости поезда и установил рекорд.

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