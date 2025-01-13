ИИ вместо программистов: в 2025 году техногигант планирует масштабное сокращение работников

При помощи искусственного интеллекта программирование может стать из одного из самых востребованных навыков на рынке труда в полностью автоматизированный процесс. Таким образом развитие алгоритмов написание компьютерных кодов может лишить работы множество инженеров.

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Об этом, как сообщает Business Insider, в подкасте ​​Joe Rogan Experience заявил генеральный директор Meta Марк Цукерберг. Он признал, что его и некоторые другие крупные технологические компании уже работают над этим.

"Вероятно, в 2025 году Meta, а также другие компании, работающие в этом направлении, создадут ИИ, который сможет стать своего рода инженером среднего звена из вашей компании, и будет способен писать код", – поделился Цукерберг.

Глава Meta подчеркнул, что стоимость разработки такого искусственного интеллекта достаточно высока. Однако он надеется, что в конечном итоге эти траты окупятся, потому что весь код в приложениях компании будет генерироваться ИИ.

Но это не все изменения, к которым Цукерберг готовит пользователей Facebook и Instagram. Ранее стало известно, что на фоне возвращения республиканца Дональда Трампа на пост президента США Meta Platforms прекращает реализацию своих программ по обеспечению разнообразия, равенства и инклюзивности, в том числе по найму, обучению и выбору поставщиков.

Компания также свернула свою программу проверки фактов в США, а известного республиканца Джоэла Каплана назначила на должность директора по глобальным вопросам. Кроме того, генеральный директор Ultimate Fighting Championship и близкий друг Трампа Дан Уайт был избран в совет директоров Meta Platforms.

Также OBOZ.UA сообщал, Марк Цукерберг признал, что при прежней администрации США на платформах Meta Platforms действовала чрезмерная цензура. В дальнейшем при поддержке администрации Дональда Трампа свобода слова в Facebook и Instagram будет существенно расширена

"Мы создали сложные системы для модерации контента, но когда все сложно, это может привести к ошибкам. Даже если цензурируется 1% постов, это все равно касается миллионов пользователей. Кончилось все тем, что ошибок и цензуры стало слишком много", – подчеркнул гендиректор Meta Platforms.

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