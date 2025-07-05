Возле Сатурна может существовать жизнь: что узнали ученые

Внеземные формы жизни могут существовать значительно ближе, чем нам казалось – прямо в нашей Солнечной системе. Ученые предполагают, что спутник планеты Сатурн Энцелад может иметь под своей поверхностью океан из жидкой воды, в котором вероятным является существование живых организмов.

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На это указали результаты работы группы исследователей, которые изучали pH подповерхностного океана на Энцеладе, пишет издание Universe Today. Для своей работы они использовать компьютерные модели оценивания уровня pH жидкого подповерхностного водного океана на основе данных об уровнях фосфата в ледяных зернах, которые были выброшены шлейфами гейзеров Энцелада в южной полярной области этого спутника Сатурна. Получить эти данные удалось, когда космический аппарат NASA Cassini пролетел сквозь такой шлейф.

Полученная и проанализированная информация позволила установить, что океан имеет pH в диапазоне 10,1–11,6. А это указывает, что среда в океане является более щелочной, чем считалось ранее – предыдущие оценки указывали на уровень pH 8–9. Это выше уровня кислотности земной воды, который колеблется в пределах значений, близких к нейтральному – от 6 до 8,5.

Затем исследователи предположили, что вероятный pH в шлейфах совпадает с pH в океане и может рассказать о процессах, ответственных за его изменение. Основываясь на земных процессах, исследователи предположили, что снижение уровня углекислого газа в океане Энцелад может повысить pH, когда океан выбрасывает струи воды. Однако степень дегазации остается слишком малой, чтобы вызвать значительное увеличение pH. Поэтому в конце концов его оценили примерно на уровне pH 10,6.

В исследовании отмечается: "Наше новое понимание pH океана Энцелада и того, как летучие сигнатуры переносятся между океаном и шлейфом, имеет важные последствия. Высокий pH океанской воды свидетельствует о сильном уровне взаимодействия между химически основными породами и океаном Энцелада",

Открытый в 1789 году Уильямом Гершелем, Энцелад является шестым по величине спутником Сатурна и 18-м по величине спутником в Солнечной системе. Для контекста Луна Земли составляет примерно одну четверть диаметра Земли, а Энцелад составляет примерно одну седьмую диаметра Луны Земли. Ранее его изучение ограничивалось короткими пролетами космических аппаратов NASA Voyager 1 и Voyager 2 в 1980 и 1981 годах соответственно. Но в 2005 году аппарат Cassini прибыл в систему Сатурна и несколько раз пролетел возле спутника, чтобы собрать больше данных.

Во время этих пролетов Cassini обнаружил шлейфы, исходящие из регионов южного полюса Энцелада, называемых "тигровыми полосами". Это название такие регионы получили из-за наличия здесь больших шрамоподобных трещин, из которых били гейзеры. Всего таких гейзеров удалось зафиксировать более 100.

Cassini даже пролетел через шлейфы, чтобы выяснить их состав, и обнаружил там водяной пар, молекулярный водород, органические углеводороды и молекулы, такие как метан, этан, кислород и азот. Обнаруженные во время этой миссии фосфаты впервые обсуждались в исследовании 2023 года, опубликованном в журнале Nature на основе данных, собранных прибором Cosmic Dust Analyzer Cassini.

Cassini официально был выведен из эксплуатации в 2017 году, когда его умышленно сожгли в атмосфере Сатурна, чтобы избежать заражения лун, таких как Энцелад, земными микробами. Тем не менее, ученые продолжают обрабатывать большие объемы данных, которые новаторский космический аппарат получил об Энцеладе. И это углубляет наше понимание этого интригующего мира, который имеет под своей поверхностью скрытый океан. Кроме того, сейчас разрабатывается миссия Enceladus Orbilander, задачей которой будет подробнее изучить шлейфы этого спутника Сатурна. Миссия также предусматривает посадку зонда на поверхность Энцелада с целью выяснить, пригодна ли эта маленькая луна для жизни и есть ли там жизнь, в знакомых нам формах.

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