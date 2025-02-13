Астрономы впервые сделали фото 'космической паутины', охватывающей две галактики

Астрономы сфотографировали уникальную нить в космической паутине, которая соединяет две галактики, которые существовали, когда Вселенной было всего 2 миллиарда лет. Обе галактики питают сверхмассивные черные дыры.

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Космическая сеть простирается на невероятные 3 миллиона световых лет, что делает ее примерно в 30 раз длиннее Млечного Пути. Это огромный каркас, на котором формируется структура видимой Вселенной, пишет Space.com.

"Зафиксировав слабый свет, излучаемый космической нитью, путешествовавшую чуть менее 12 миллиардов лет, чтобы достичь Земли, мы смогли точно охарактеризовать ее форму", – сказал руководитель группы и исследователь из Университета Милано-Бикокка Давид Торнотти.

"Впервые с помощью прямых измерений мы смогли проследить границу между газом, содержащимся в галактиках, и материалом, содержащимся в космической паутине", – добавил исследователь.

По словам ученых, линии паутины состоят из темной материи, самой загадочной "вещества" Вселенной, которая не взаимодействует со светом и, следовательно, фактически невидима.

Текущий по этим линиям газ, как и движение по космической магистрали, действительно взаимодействует со светом, но его все равно сложно отразить, отмечают эксперты. Когда же выделяется газ, существующий между звездами, это делается опосредованно через свет, который он поглощает источниками яркого фона.

Команда исследователей преодолела эти трудности с помощью MUSE (Multi Unit Spectroscopic Explorer), инструмента второго поколения Very Large Telescope (VLT) в Европейской южной обсерватории в Чили.

Однако даже посредством этого сложного прибора исследования этой космической паутины требовали сотен часов наблюдений, говорят специалисты.

Ученые также обратились к суперкомпьютерному моделированию Вселенной, проведенному в Институте астрофизики Макса Планка (MPA), чтобы вычислить выбросы, которые следует увидеть от нитевидного газа на основе стандартной модели космологии, модели лямбда-холодной темной материи (LCDM).

Наблюдение космической паутины и ее соответствие предвидению стандартной модели космологии раскрывает для ученых новые грани Вселенной, но они стремятся найти еще больше линий космической паутины в последующих исследованиях.

Ранее OBOZ.UA писал, что астрономы обнаружили самую известную структуру во Вселенной.

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