В космосе обнаружили странные 'ледяные шары': ученые озадачены, потому что никогда не видели подобного

В отдаленной части Млечного Пути ученые заметили странные "ледяные шары", которые их озадачили. Эти объекты не похожи на то, что ученые видели раньше и даже могут быть совершенно новым видом звезд.

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Впервые эти шары были обнаружены японскими исследователями в 2021 году, но только сейчас наблюдения с помощью телескопа подтвердили, насколько они удивительны. Согласно новому исследованию, свет, поступающий от этих далеких объектов, не согласуется ни с одной из существующих теорий звездообразования, пишет MailOnline.

Новооткрытые "ледяные шары" напоминают плотные облака газа или новообразованные звезды. Но они полностью изолированы от областей, где обычно образуются звезды. Однако, несмотря на то, что они излучают инфракрасный свет, как звезда, это не согласуется с большим количеством окружающего их льда. Что еще удивительнее – единственные два найденных образца расположены очень близко друг к другу в небе.

"Мы пытались сделать все возможное, чтобы воспроизвести свойства, но пока мы не можем найти ни одной теории, которая могла бы объяснить свойства спектральной энергии", – говорит ведущий исследователь доктор Такаши Шимониши из Университета Ниигата в Японии и добавляет, что когда он их заметил впервые, сразу понял, что они очень странные.

Объекты были замечены с помощью японского космического телескопа AKARI, сканировавшего Млечный Путь в инфракрасном спектре. Это показало, что, хотя объекты были близко друг к другу в небе, на самом деле они были довольно далеко, чтобы не быть связанными между собой.

Хотя начальные наблюдения доктора Шимониши показали, что эти объекты были необычными, космический телескоп не обладал разрешением, чтобы рассмотреть больше.

Теперь исследователи использовали большой миллиметровый/субмиллиметровый массив Атакама (ALMA) в Чили, чтобы посмотреть на них еще раз, в надежде разгадать эту тайну. И даже с помощью крупнейшего из существующих телескопов эти два ледяных шара все равно не похожи на любой другой объект во Вселенной.

Этот новый набор измерений лишь вызвал еще больше вопросов.

Наблюдения ALMA показывают, что шары где-то в 1-10 раз больше нашей Солнечной системы. На первый взгляд это может показаться огромным, однако это делает объекты относительно небольшими по сравнению с другими газовыми облаками. Кроме того, длина волны света, исходящего из объекта, свидетельствует о том, что они состоят из монооксида углерода и диоксида кремния.

Именно большое количество кремния по сравнению с количеством углерода могло бы говорить о том, что это молодая звезда, бурно извергающая новый материал. Однако доктор Шимониши утверждает, что малый размер объектов, высокое содержание льда и изолированность – не соответствуют никакому другому типу звезд, известному науке. Поэтому исследователи предполагают, что они, возможно, обнаружили ранее неизвестный тип объекта.

Доктор Шимониши и его коллеги подали заявку на использование космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) для сбора новых данных об этих удивительных объектах. Эти наблюдения помогут решить вопрос о том, соответствуют ли эти ледяные шары существующим теориям образования звезд или нет.

"JWST очень чувствителен и обладает высоким спектральным разрешением, поэтому мы можем сделать очень детальный анализ льда или пыли, что может помочь нам понять тепловую историю источника", – пояснил доктор Шимониши.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что космический телескоп Джеймса Уэбба обнаружил одну из самых первых гигантских сверхновых, когда-либо видевших.

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