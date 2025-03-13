Астрономы раскрыли секрет удивительного радиосигнала из космоса, который повторяется каждые 2 часа

Астрономы раскрыли таинственный повторяющийся радиосигнал из космоса, повторяющийся каждые 2 часа. Над этой головоломкой они работали больше года.

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Команда отследила сигнал к странной двойной системе, содержащей мертвую звезду или "белый карлик" и звездный спутник красного карлика. Как пишет сайт Space, радиоимпульс повторяется каждые 2 часа и впервые обнаружен десять лет назад со стороны Большой Медведицы.

Как показывает последнее исследование, причиной этого повторяющегося радиосигнала являются магнитные поля белого карлика и звездного спутника красного карлика, которые сталкиваются вместе в этой плотной двойной системе, обозначенной как ILTJ1101.

Ранее долгопериодические радиовспышки, подобные этому, прослеживались лишь до нейтронных звезд, то есть эта работа дает совершенно новый взгляд на их происхождение.

"Существует несколько сильно намагниченных нейтронных звезд или магнетарей, которые, как известно, демонстрируют радиоимпульсы с периодом в несколько секунд", – объясняет Чарльз Килпатрик астрофизик из Северо-Западного университета и добавляет, что, по мнению некоторых других астрофизиков, источники могут излучать импульсы через равные промежутки времени, поскольку они вращаются, поэтому мы видим радиоизлучение только тогда, когда источник вращается к нам.

"Теперь мы знаем, что, по крайней мере, некоторые долгопериодические радиопереходные процессы происходят от двойных систем. Мы надеемся, что это побуждает радиоастрономов локализовать новые классы источников, которые могут возникать от двойных систем нейтронных звезд или магнитаров",– говорит ученый.

Ведущий автор исследования Айрис де Руйтер из Сиднейского университета в Австралии впервые обнаружила сигнал в 2024 году, когда искала в архивных данных, собранных с помощью низкочастотного массива (LOFAR). LOFAR – самый большой радиотелескоп, работающий на самых низких частотах, которые можно обнаружить с Земли. Импульс впервые появился в данных LOFAR в 2015 году, и после обнаружения его первого экземпляра ученый нашел еще шесть импульсов из того же источника.

Эти вспышки могут продолжаться от нескольких секунд до нескольких минут. Несмотря на разницу в длительности, импульсы повторяются регулярно, раз в два часа. Они имеют определенное сходство с космическим явлением под названием "быстрые радиовсплески" или FRB, но встречаются гораздо реже.

Целью команды было узнать, что является источником этих регулярных радиоимпульсов, и они провели дальнейшие исследования с помощью обсерватории многозеркового телескопа (MMT) в Аризоне.

В результате выяснили, что источником импульсов являются две звезды, расположенные примерно в 1600 световых годах от Земли, пульсирующие в унисон. Они вращаются друг вокруг друга каждые 125,5 минуты.

Затем ученые дополнительно исследовали систему в течение полного двухчасового цикла посредством MMT, открывая подлинную природу этой системы. Это позволило им отслеживать движение системы в деталях, получая информацию о красной карликовой звезде, разбивая ее свет на разные длины волны или спектры.

"Спектроскопические линии в этих данных позволили нам определить, что красный карлик двигается вперед и назад очень быстро с точно таким же двухчасовым периодом, как и радиоимпульсы. Это убедительное доказательство того, что красный карлик находится в двойной системе", – говорит соавтор исследования Чарльз Килпатрик.

Сейчас астрономы планируют изучить высокоэнергетическое ультрафиолетовое излучение ILTJ1101. Это может определить температуру белого карлика и дополнительные детали двойных систем красного и белого карликов, как эта.

"Было особенно круто добавлять новые части к головоломке. Мы работали с экспертами по всем видам астрономических дисциплин. С помощью разных методов и наблюдений мы шаг за шагом приблизились к решению", – прокомментировала ученая.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что астрономы обнаружили "Суперземлю", которая вращается вокруг своей звезды за 647 дней.

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