Астрономы показали новое фото скопления Персея – одного из самых массивных объектов в ближайшей Вселенной

Телескоп Gemini North сделал новое фото скопления Персея, которое является одним из самых массивных объектов в ближайшей Вселенной. Зафиксировать это чудо удалось из астрономической обсерватории, расположенной в Гавайях.

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В центре изображения расположена эллиптическая галактика NGC 1270, мягко светящаяся на темном фоне космоса. Хотя она кажется изолированной, галактика является частью значительно большего скопления Персея, лежащего на расстоянии примерно 240 миллионов световых лет от нас, пишет SpaceDaily.

По словам ученых, этот снимок, сделанный в обсерватории Gemini North, которая расположена на вершине Мауна-Кеа на острове Гавайи, показывает лишь часть тысяч галактик, которые образуют скопления. Массив галактик, который можно наблюдать с высокой четкостью, когда-то был предметом больших астрономических дебатов.

Когда NGC 1270 была открыта в 1863 году, астрономы не были уверены, были ли эти объекты галактиками или просто облаками газа, называемыми туманностями. Вопрос оставался нерешенным, пока наблюдения Хаббла в 1924 году не доказали, что галактики существуют далеко за пределами нашего Млечного Пути, коренным образом изменив наше понимание космоса.

Сегодня ученые используют передовые телескопы и методы получения изображений, чтобы глубже исследовать эти галактики. Например, NGC 1270 содержит сверхмассивную черную дыру, о чем свидетельствуют мощные выбросы энергии из ее ядра. Это явление обычно приблизительно 10% галактик.

Исследователей интересуют не только отдельные галактики, но и их коллективное поведение. Само существование массивных структур, таких как скопление Персея, указывает на влияние темной материи, таинственного невидимого вещества, которое, как полагают, удерживает галактики вместе в скоплениях.

По мнению ученых, без темной материи эти галактики были бы равномерно распределены в космосе. Современные теории предполагают, что темная материя образует огромную, взаимосвязанную сеть, притягивающую галактики друг к другу силой тяготения.

Несмотря на важную роль темной материи в формировании космоса, ее подлинная природа остается неизвестной. И именно благодаря подробным изображениям из космоса астрономы надеются на новые открытия и понимания тайн Вселенной.

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