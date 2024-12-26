Астронавты, которые застряли на МКС, оригинально поздравили жителей Земли с Рождеством. Видео

Астронавты NASA, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), поздравили всех на Земле с большим праздником Рождества Христова. Командир Экспедиции 72 Сунита Уильямс для записи праздничного видео надела оленьи рожки, ее коллега ветеран космоса Барри Уилмор – ковбойская шляпа, а Дональд Петтит и Ник Хейг – красные колпаки.

Видео дня

Чтобы создать праздничное настроение в 420 километрах от родной планеты, астронавты разбрасывали по станции летающие вокруг конфеты, а также сделали оленя из белых мешков для вещей. В теплом видеообращении астронавты МКС показали также маленькую искусственную елку, украшенную фотографиями их семей, по которым они скучают, находясь вдали от дома, пишет Space.com.

"Счастливого Рождества всем на Земле от наших астронавтов на борту Международной космической станции", – написало NASA, публикуя видео в сети X.

"Это замечательное время года. Мы празднуем Рождество всей семьей на Международной космической станции. Нас здесь семеро, так что мы сможем наслаждаться компанией вместе", – сказала Сунита Уильямс, застрявшая в космосе на 10 месяцев, вместо 8 дней.

"В рождественское время, в праздничный сезон, проводят время с друзьями, семьей и любимыми. В этом году мы – на орбите вдали от них. Мы не единственные, кто вдали от своих семей во время праздников. Большая наземная команда работает и поддерживает нас. Я хочу поблагодарить их. Мы работаем бок о бок с Землей каждый день и на праздники, продолжая эту миссию", – отметил астронавт Ник Хейг.

62-летний Барри Уилмор, набожный христианин, напомнил в видеообращении из космоса о религиозном аспекте великого праздника. "Рождество – это Христос. Аллилуйя, родился спаситель", – подчеркнул он.

А Дональд Петтит отметил, что праздники – это еще и время полакомиться вкусненьким. "Рождество – это синоним пищи и пира. И у нас здесь есть пир", – подчеркнул Дон, демонстрируя блюда, которые им предусмотрительно передала команда с Земли, чтобы даже вдали от дома астронавты чувствовали вкус рождественских праздников.

Чтобы дополнить космический праздничный стол и поднять рождественское настроение, астронавты на МКС украсили традиционные имбирные пряники прямо на борту орбитальной лаборатории.

Примечательно, что Рождество и Новый год на борту МКС отмечается ежегодно. И для Сунниты это не первые праздники, проведенные в космосе. В 2006 году она находилась на борту станции в праздничные дни.

Ранее OBOZ.UA писал, что NASA отложило возвращение на Землю астронавтов, застрявших на МКС еще в июне 2024 года.

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