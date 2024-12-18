NASA отложило возвращение на Землю астронавтов, застрявших на МКС еще в июне 2024 года: что известно

Возвращение двух астронавтов-ветеранов, которые застряли на Международной космической станции вновь переносится на более поздний срок. О задержке с полетом 61-летнего Барри "Бутча" Уилмора и 58-летней Суни Уильямс на Землю официально заявило NASA.

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Это означает, что астронавты не вернутся на Землю до весны 2025 года. То есть космическая миссия Уилмора и Уильямс, которая должна была длиться до 10 дней, растягивается по меньшей мере на 10 месяцев, пишет NBCNews.

Напомним, что Сунита Уильямс и ее коллега-астронавт Барри Уилмор застряли в космосе с июня 2024, ведь неисправный космический корабль Boeing Starliner не смог вернуть их на Землю.

NASA в сотрудничестве с SpaceX планировали отправить ветеранов домой в капсуле Crew Dragon в феврале 2025 года. Однако космическое агентство отложило запуск следующего экипажа астронавтов в МКС с февраля на конец марта, чтобы дать больше времени для "завершения обработки" нового космического корабля SpaceX, который будет использоваться для миссии.

"Изготовление, сборка, испытание и окончательная интеграция нового космического корабля – это кропотливая работа, которая требует большого внимания к деталям", – заявил менеджер программы коммерческих экипажей NASA Стив Стич.

По словам представителей NASA, четыре члена экипажа на борту станции должны дождаться прибытия следующего экипажа, прежде чем они смогут отправиться на отдельную капсулу SpaceX Dragon на Землю.

Известно, что большинство миссий астронавтов на МКС длятся шесть месяцев, а некоторые достигают целого года.

Ранее OBOZ.UA писал, что NASA пообещало вернуть домой застрявших в космосе астронавтов.

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