Астронавт NASA показал сияющее фото Земли из космоса: в кадр попали следы тысячи Starlink

Астронавт Дон Петтит, находящийся сейчас на Международной космической станции (МКС), показал яркие фото Земли из космоса. Кроме четко очерченных звездных троп, на снимках можно увидеть кое-что интересное: короткие полосы, которые как будто "подмигивают".

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Астронавт NASA объяснил на своей странице в сети Х, что в кадр попали следы Starlink. В настоящее время на орбите находится более 6500 спутников американской компании SpaceX.

"В отличие от четко очерченных полос от звездных троп на этом снимке видны неясные полосы, мелькающие на МКС. Это спутники Starlink, отражающие предзападный или предрассветный солнечный свет от своих солнечных панелей. Их можно увидеть только на расстоянии от 5 до 18 градусов до или после Солнца", – рассказал Дон Петтит в своем сообщении под опубликованными фото.

По словам Петитта, поскольку солнечные батареи Starlink ориентированы наружу, то создают яркие огни. Правда, вспышки Starlink не направлены на Землю, но зато они прекрасно видны с орбиты.

"Спутники Starlink выглядят как миниатюрная версия монолита из фильма "2001: Космическая Одиссея", где большая плоская поверхность монолита направлена к Земле, а солнечная панель торчит наружу, как плавник на спине диметродона", – сделал интересное сравнение астронавт NASA.

Ранее OBOZ.UA писал, что астронавт NASA показал огни большого города из космоса.

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