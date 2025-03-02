Астронавт NASA показал, как одевает штаны в космосе: видео стало вирусным

Старший действующий астронавт NASA решил развлечь землян смешным экспериментом на борту Международной космической станции (МКС). 70-летний Дональд Петтит продемонстрировал свою способность одевать штаны обеими ногами одновременно в космосе.

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Смешное видео, опубликованное в сети X, сразу стало вирусным. А Дон Петтит показал, что вне научных экспериментов, астронавты умеют и развлекаться на МКС.

Подписчикам страницы астронавта NASA понравилось, как Петтит креативно бросает вызов одежде в условиях невесомости.

"Сначала я думал, что ты собираешься прямо в них. Это было бы интересно попробовать", – прокомментировал поклонник астронавта.

"После месячного пребывания в космической ловушке началось настоящее исследование", – пошутил еще один комментатор.

"Мечта каждого пожарного", – подчеркнул третий подписчик.

Ролик стремительно стал вирусным, еще раз продемонстрировав, что даже обычные бытовые занятия становятся невероятными в космосе.

Ранее OBOZ.UA писал, что астронавт NASA Дон Петтит с борта Международной космической станции сделал удивительный снимок сверхяркой кометы ATLAS.

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