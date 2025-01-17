Комету, которая последний раз приближалась к Земле 160 тысяч лет назад, сняли с борта МКС. Фото

Астронавт NASA Дон Петтит с борта Международной космической станции (МКС) сделал удивительный снимок сверхяркой кометы под названием C/2024 G3 (ATLAS). Эта хвостатая красавица в последний раз приближалась к Земле 160 тысяч лет назад.

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На поразительном снимке ATLAS освещает все ночное небо. Фото кометы, которая, кажется, двигается за горизонт Земли, астронавт выставил на своей странице в сети X.

"Это совершенно удивительно видеть комету с орбиты", – отметил в сообщении на Х Дональд Петтит.

На изображении хорошо видно, что хвост C/2024 G3, состоящий из газа и пыли, словно растает в лучах Солнца, также освещающего атмосферу нашей планеты из своего положения позади Земли, относительно МКС.

Напомним, что комета ATLAS максимально приближалась к Земле в 14 января на 142 миллиона километров. Днем ранее комета достигла перигелия, своей ближайшей точки к Солнцу, что заставило ее сиять так ярко, как Венера на ночном небе в течение нескольких ночей.

По словам ученых, C/2024 G3 была впервые обнаружена в апреле прошлого года, когда начала нестись к Солнцу. С тех пор астрономы рассчитали траекторию кометы через солнечную систему и обнаружили, что у нее очень эллиптическая или вытянутая орбита вокруг нашей родной звезды.

Сейчас ATLAS вернется обратно в Облако Оорта – резервуар комет и другие ледяные объекты, скрывающиеся у края Солнечной системы – и, вероятно, не вернется во внутреннюю часть Солнечной системы не менее 160 000 лет.

Ранее OBOZ.UA писал, что над Украиной заметили яркую комету, которая последний раз приближалась к Земле 160 тысяч лет назад.

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