Забудьте то, что вы слышали о викингах: ученые опровергли популярные мифы

Слыша слово "викинг" мы представляем себе достаточно четкую картинку бесстрашного, но кровожадного нордического воина в шкуре и мехах. Этот образ укоренился в популярной культуре. Проблема в том, что он абсолютно неправильный.

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Издание Live Science решило развенчать семь основных мифов о викингах. Большинство представлений о них происходят из 19 века и не имеют ничего общего с реальностью.

Викинги носили рогатые шлемы

Эту идею можно проследить до немецкого художника 19 века Карла Эмиля Деплера, который создал такие костюмы германских богов, в частности Одина, для цикла опер Рихарда Вагнера "Кольцо нибелунгов". Далее это представление проникло в популярную культуру и сейчас широко тиражируется в голливудских фильмах. Источником для этого мифа могли стать церемониальные шлемы с рогами, найденные в Дании в 1942 году. Но они датируются примерно 900 годом до н. э. – то есть были изготовлены более чем за тысячу лет до викингов.

Викинги казнили врагов "кровавым орлом"

Казнь "кровавым орлом" описана в средневековых скандинавских текстах. Но историки утверждают, что это была скорее просто устрашающая идея, чем реальная практика. Согласно некоторым скандинавским сагам, отдельные правители викинги действительно казнили своих врагов, отсекая им ребра от позвоночника и вытягивая легкие сзади так, что это напоминало крылья. Саги приводят, по-видимому, два отдельных примера этого наказания "кровавым орлом". Но эксперты считают, что сведения в сагах могли быть преувеличенными для драматического эффекта. Никаких археологических свидетельств, подтверждающих идею о том, что это когда-то происходило, не существует. Однако концепт попал в истории 10 века и закрепился в наше время.

Викинги были лишь грабителями

Невозможно отрицать, что многие викинги промышляли грабежом. Однако не все они были такими. Среди них было немало умелых торговцев и бесстрашных исследователей. Артефакты, такие как арабские серебряные монеты, показывают, что торговые сети викингов тянулись от Византии до Британских островов, а поселение в Л'Анс-о-Медоуз в Ньюфаундленде, Канада, показывает, что викинги достигли частей Америки из Европы еще в 1000 году н. э., почти за 500 лет до Христофора Колумба. Викинги славились торговлей мехами, моржовой костью и янтарем, и некоторые современные историки предполагают, что экономические и культурные причины экспансии викингов были столь же важны, как набеги и захват рабов.

Викинги были чрезвычайно жестоки

Действительно, воины-викинги проявляли большую жестокость. Но они жили в жестокую эпоху, когда многие общества были такими же, и нет никаких доказательств того, что викинги были более жестокими, чем кто-либо другой в то время. Знаменитые вторжения, такие как набег на британский остров Линдисфарн в 793 году н. э., обеспечили викингам славу безжалостных воинов. Но кровавые войны и резня были обычным явлением во всей Европе раннего средневековья, и представление о том, что викинги были исключительно более жестокими, чем все остальные, похоже, является изобретением викторианской эпохи.

Все викинги были светловолосыми

Идея о том, что все викинги выглядели "нордически", то есть были высокими, светловолосыми и голубоглазыми, могла возникнуть в расовых теориях Европы 19 века. На самом деле они представляли собой культурную, а не этническую группу. Недавние исследования ДНК викингов обнаружили сочетание генов скандинавов с южноевропейцами, славянами и даже некоторыми саамами (или лапландцами, полукочевым народом с севера Скандинавии, которые традиционно занимались разведением оленей). Викинги часто путешествовали далеко, в такие места, как Византия и исламский мир, и вполне вероятно, что некоторые из них объединяли свои гены с жителями этих регионов. Кроме того, ДНК-свидетельства из могил воинов-викингов указывают на то, что некоторые имели темные волосы и различные черты лица, а не расовую однородность.

Викинги не знали гигиены

Популярный образ викинга - немытый (и вонючий) воин, но на самом деле викинги были довольно чистоплотными для своего времени. Артефакты из могил викингов показывают, что уход за собой был для них приоритетом. Они пользовались расческами, пинцетам, ложечками для удаления ушной серы. А фрагменты чаш викингов указывают на то, что они часто пользовались мылом. Купание было необычной практикой в то время, поэтому этот обычай выделял северный народ. Арабский исследователь Ахмад ибн Фадлан отметил в 921 году н. э., что викинги, которые жили на Руси, мылись ежедневно. Иностранец считал эту практику странной.

Викинги были "цивилизованы" христианами

Иногда высказывалось предположение, что распространение христианства на земли викингов вытеснило практику поклонения германским богам и в конечном итоге сделало викингов менее склонными к насилию. Но эта идея может быть просто христианской пропагандой. Действительно, викинги возникли как язычники примерно в восьмом веке, а уже в десятом веке Харальд Синезубый хвастался, что обратил Данию в христианство. Но викинги, похоже, были жестокими на протяжении всей своей истории, и нет никаких доказательств того, что насилие викингов как-то утихло после принятия ими христианства. Археологические данные из массовых захоронений указывают на то, что викинги с христианскими убеждениями также вырезали большое количество людей.

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