Археологи обнаружили одну из самых древних христианских построек в Бахрейне. Фото

Археологи обнаружили одну из древнейших известных христианских построек в Персидском заливе, расположенную в Самахидже, Бахрейн. Есть первые физические доказательства давно утраченной христианской общины в регионе.

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Христианство, как правило, не ассоциируется с Персидским заливом. Но Церковь Востока, иногда называемая несторианской церковью, процветала там, пока после установления религии в 610 году нашей эры не началось широкомасштабное обращение в ислам, пишет ArkeoNews.

По словам ученых, радиоуглеродная датировка здания указывает на то, что оно было построено между серединой IV и серединой XIII веков нашей эры. Это место было покинуто после того, как население приняло ислам.

Археологи идентифицировали это здание как христианское благодаря трем найденным гипсовым крестам. Два из них украшали здание, а третий выглядит так, будто его перенесли или хранили в качестве личного памятника. Другим показателем религиозности является нацарапанный на штукатурке граффити Хи-Ро и рыба, представляющая собой раннехристианские символы.

Во время раскопок, проведенных британскими и бахрейнскими археологами, под курганом на сельском кладбище сохранилось большое здание из восьми комнат. Там была кухня, трапезная или столовая, рабочее помещение и три жилых комнаты. Он сохранился, поскольку на его вершине была построена позже мечеть.

Исследователи предполагают, что здание могло быть дворцом епископа для епархии. Записи свидетельствуют о бурных отношениях между Мешмахигом и центральной церковной властью. Ведь епископ был отлучен от церкви в 410 году, а другой осужден в VII веке за вызов к единству церкви.

Ранее несколько христианских построек – церквей, монастырей, резиденций – найденных в Персидском заливе, были в отдаленных районах Ирана, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов и восточной Саудовской Аравии, преимущественно датированные более поздними периодами. Самахиджи уникален тем, что расположен в современном поселке.

Руководитель раскопок – профессор из Университета Эксетера Тимоти Инсолл отметил, что это первое физическое свидетельство несторианской церкви в Бахрейне, позволяющее больше узнать о том, как люди здесь жили, работали и поклонялись Христу.

При раскопках археологи также нашли бусины из полудрагоценных камней сердолика и обломки керамики индийского происхождения, что свидетельствует о торговле на этой местности. Также раскопали небольшие рюмки и медные монеты, отчеканенные в Сасанидской империи. Веретена же и медные иглы, найденные в здании, свидетельствуют об изготовлении текстиля, который, вероятно, использовался для поклонения.

У места раскопок уже строится музей, чтобы сохранить и представить этот замечательный памятник, который планируют открыть в 2025 году.

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