Африка распадается в ускоренном темпе: ученые спрогнозировали появление нового океана

Геологи выяснили, что Африканский континент распадается гораздо быстрее, чем считалось ранее. Активная рифтовая зона уже достигла своего критического предела, что в обозримом будущем приведёт к появлению новой водной акватории.

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Несмотря на то, что по человеческим меркам этот процесс продлится ещё несколько миллионов лет, по геологическим меркам это произойдёт практически мгновенно, отмечает издание sciencealert.com. Масштабное исследование полностью меняет представления ученых о скорости тектонических процессов в этом регионе планеты.

Современное расположение материков кажется людям неизменным, однако литосферные плиты находятся в постоянном движении. Огромная Африканская плита сейчас разделяется на две части: более крупную Нубийскую на западе и меньшую Сомалийскую на востоке. В местах, где эти плиты расходятся в разные стороны, постепенно зарождаются будущие океаны. Исследователи сосредоточили внимание на системе Восточно-Африканского рифта, чтобы оценить реальный масштаб и динамику этих процессов.

Тектонический разлом и истончение коры в зоне Туркана

Изучая рифт Туркана, простирающийся через территорию Кении и Эфиопии, ученые проанализировали сейсмические данные и рассчитали толщину здешней коры. Оказалось, что в центре рифта ее толщина составляет всего около 13 километров, что существенно меньше, чем 35 километров на его краях.

Подобное явление свидетельствует, что регион перешел в так называемую фазу "шейки", после которой распад континента становится необратимым. Чем тоньше становится кора, тем больше она ослабевает, что только ускоряет дальнейший разрыв.

Следующим этапом после максимального растяжения коры станет процесс океанизации. Магма, вырывающаяся из недр Земли, будет остывать и формировать новое океаническое дно, куда впоследствии хлынут воды Индийского океана. Подобные трансформации уже начинают наблюдаться в Афарской впадине на северо-востоке континента. В будущем это полностью изменит географическую карту Африки, отделив её восточную часть.

Новый взгляд на эволюцию человека и сохранность окаменелостей

Интересно, что фаза активного истончения коры в рифте Туркана началась примерно 4 миллиона лет назад. Этот временной промежуток удивительно совпадает с возрастом древнейших окаменелостей предков современного человека, найденных в этом регионе. До сих пор считалось, что эта местность была главным центром эволюции гомининов благодаря особо благоприятным условиям для их обитания.

Однако новые данные свидетельствуют, что рифт мог и не быть уникальным местом обитания наших предков. Тектонические сдвиги просто создали идеальные условия для быстрого накопления отложений и сохранения костей в толще пород. Таким образом, геологические процессы помогли сохранить богатую палеоантропологическую летопись, которую ученые будут исследовать и в дальнейшем.

OBOZ.UA ранее писал, что африканские страны для сохранения климата согласовали строительство "зеленой стены".

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