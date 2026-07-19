55 лет назад астронавт привез на Луну горсть семян: деревья растут до сих пор

В 1971 году астронавт Стюарт Руса взял на борт космического корабля "Аполлон-14" сотни семян деревьев. Они не попадали на поверхность Луны, а оставались с ним в командном модуле, который облетал спутник Земли.

Видео дня

После возвращения семена прорастили, а полученные саженцы высадили в разных уголках мира. Некоторые из этих деревьев растут и по сей день возле школ, университетов, государственных учреждений и центров NASA. Их называют лунными деревьями – Moon Trees, сообщает Space Daily.

Как семена оказались у Луны

Стюарт Руса был пилотом командного модуля миссии "Аполлон-14". До начала карьеры военного летчика и астронавта он работал парашютистом-пожарным в Лесной службе США.

После того как Руса назначили участником лунной миссии, руководитель Лесной службы Эдвард Клифф предложил ему взять с собой семена деревьев. Так возник совместный проект NASA и Лесной службы США.

Для эксперимента выбрали семена пяти видов деревьев: сосны ладанной, платана, ликвидамбара, секвойи и псевдотсуги. Их рассортировали, упаковали в небольшие пакеты и поместили в металлический контейнер. Остальные семена оставили на Земле, чтобы впоследствии сравнить их с теми, что побывали в космосе.

Семена не попадали на поверхность Луны

"Аполлон-14" стартовал 31 января 1971 года. Через пять дней астронавты Алан Шепард и Эдгар Митчелл высадились в районе лунного нагорья Фра Мауро.

Стюарт Руса тем временем оставался в командном модуле "Китти Хок" и облетал Луну. Вместе с ним в корабле находился контейнер с семенами.

Поэтому лунные деревья не росли в лунной почве, а их семена не соприкасались с поверхностью спутника. Они пережили запуск, полет в глубоком космосе, вращение вокруг Луны и возвращение на Землю.

После полета эксперимент едва не сорвался

После возвращения "Аполлона-14" пакеты с семенами разорвались во время процедуры обеззараживания. Семена рассыпались внутри камеры и подверглись воздействию вакуума. Сначала специалисты опасались, что они больше не смогут прорасти.

Генетик Лесной службы Стэн Кругман собрал семена и попытался их прорастить. Первые ростки, полученные в Хьюстоне, не выжили из-за недостаточно подходящих условий.

Остальной материал передали специализированным станциям Лесной службы. Платаны, сосны и ликвидамбары выращивали в штате Миссисипи, а секвойи и псевдотсуги – в Калифорнии. Многие семена успешно проросли и превратились в жизнеспособные саженцы.

Отличались ли лунные деревья от обычных

Часть саженцев высадили рядом с деревьями, выращенными из контрольных семян, которые остались на Земле. Заметных различий во внешнем виде или росте между ними не обнаружили. Космическое путешествие не сделало деревья необычными на вид. Они росли так же, как их земные сородичи, однако имели уникальную историю происхождения.

Увидев взрослую сосну, платан или секвойю, прохожий вряд ли догадается, что семена этого дерева когда-то облетели Луну. Распознать его обычно можно лишь по небольшой памятной табличке.

Где высадили лунные деревья

Большинство саженцев начали распределять в 1975–1976 годах. Многие из них высадили во время мероприятий, посвящённых 200-летию независимости Соединённых Штатов.

Лунные деревья появились возле Белого дома, в Вашингтон-сквере в Филадельфии, в Вэлли-Фордже, государственных учреждениях, школах, университетах и центрах NASA. Некоторые саженцы были переданы в Бразилию, Швейцарию и Японию.

Полного реестра высаженных деревьев тогда не составили. Спустя десятилетия часть табличек исчезла, некоторые деревья погибли, а сведения об отдельных местах посадки были утрачены.

Поэтому невозможно точно определить, сколько оригинальных лунных деревьев сохранилось. NASA ведет список известных мест, где они растут или росли, однако подчеркивает, что он не является полным.

Идею возродили спустя полвека

В 2022 году NASA и Лесная служба США отправили новую партию семян в космос на беспилотном корабле Orion в рамках миссии Artemis I. Они пролетели тысячи километров за Луной, а затем вернулись на Землю.

Из семян вырастили новое поколение лунных деревьев. Саженцы передали школам, музеям, библиотекам, университетам и общественным организациям в США. Их распределяли в течение посадочных сезонов 2024–2025 годов.

В апреле 2026 года корабль "Artemis II" с четырьмя астронавтами на борту также совершил полет вокруг Луны. Это было первое пилотируемое путешествие людей в окрестности Луны более чем за полвека.

Стюарт Руса скончался в декабре 1994 года. Он не ступал на лунную поверхность, однако оставил после себя необычное живое наследие. Вместо музейных экспонатов оно хранится в коре, ветвях и листьях деревьев, семена которых когда-то совершили путешествие на Луну.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что потерянный советский "Луноход-1" вышел на связь спустя 40 лет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.