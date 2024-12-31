10-летний мальчик нашел возле Иерусалима уникальный христианский кулон с драгоценными камнями. Фото

10-летний Негорай Нир случайно обнаружил христианский артефакт у Иерусалима, которому может быть до двух веков. Уникальный крест украшен драгоценными камнями.

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На удивительную находку парень наткнулся во время экскурсии в Эйн-Карем, историческую деревню на склоне холма к западу от Иерусалима, извесную своими многовековыми святыми местами. Село имеет важное значение в христианстве, поскольку именно здесь родился Иоанн Креститель, пишет Newsweek.

Эйн-Карем также повязывают с событием, упомянутым в Новом Завете, известным как Посещение, где Дева Мария встретила свою двоюродную сестру Елизавету, которая в то время была беременна от Иоанна Крестителя.

Крест, нашедший 10-летний паренек, уникален своею отделкой, говорят исследователи. Он инкрустирован крошечными кусочками стекла и разноцветными драгоценными камнями.

"Во время экскурсии, я увидел под ногами разноцветный объект, сиявший в грязи. Поднял его и был очень взволнован такой находкой", – поделился впечатлениями Негорай Нир.

Хотя по закону артефакт не считается стариной, поскольку ему всего 100-200 лет, он "уникальный" объект, по словам иерусалимского окружного археолога Управления древностей Израиля Амита Реема.

Исследователи рассказали, что крест выполнен в технике, известной как микромозаика, разработанной в Риме примерно в 1800 году и сохранявшейся до начала XX века. Эксперты считают, что кулон мог принадлежать христианскому паломнику, посетившему Эйн-Карем.

"Этот крест является свидетельством личной истории паломника, посетившего Эйн-Карем 100-200 лет назад. Когда Негорай поделился историей открытия, можно было представить момент, когда кулон был потерян, а век спустя его нашел мальчик", – добавил Амит Реем.

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