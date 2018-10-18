Теракт или очередной заказ правительства…

Все уже слышали или читали о трагических событиях в Керчи. Кто еще не в курсе – 17.10.18 в одном из учебных заведений города Керчи прогремел взрыв и стрельба. В результате вышеупомянутого – погибли и получили травмы ни в чем не повинные люди.

Это все трагично, разумеется, и печально. Но есть одно «НО».

Все ведь уже знают, как ведутся дела и политика в Российской Федерации. В случае возникновения каких-либо проблем внутри страны – создается иная, более, так сказать, «траурная» проблема. И все проблемы в стране «множатся на ноль». Все внимание приковывается к «трауру». И разумеется никаких митингов или заворушек в траур проводить никто не будет. И примеров в истории правления нынешним президентом Россией очень большое количество.

Но зачем нам прошлое, ведь нужно жить нынешним…

Мотивы данной трагедии очевидны. Путину снова надо поднимать с дна свой рейтинг. Путину надо отвлечь внимание общественности от событий и Ингушетии. Так же не помешало бы скинуть ответственность за данное происшествие на правительство Украины, чтобы хотя бы попытаться манипулировать людьми. Так же не стоит забывать, что даже в религиозном вопросе Украина смогла отделиться от России. Так же это может быть банальная подстава против крымских татар – дабы иметь предлог для новой зачистки.

Все зависит от того какой виток событий дадут брифинги следственного комитета РФ. Ибо от того как они «обзовут» данное событие, так все и пойдет. Если это будет теракт, как это называлось изначально – это одно. Если же стрельба, то это совсем другой разговор.

Видеозаписи с места преступления, которые появились в сети по информативному содержанию об происшествии, кардинально отличаются друг от друга… Где-то говорится что взрыва было два, где то, что один. Где-то говорят, что была группа убийц, а где-то – все списывается на одного из студентов.

Последняя гипотеза конечно же страшнейшая из всех. Потому что это показывает на то, что в аннексированном Крыму полное бездействие силовых и правоохранительных органов. Помимо того – молодежь воспитывается в духе какой-то ненависти и злобы. И если данная гипотеза все-таки подтвердится – мои слова подтвердятся.

Но пока что, я вспоминаю все теракты, произошедшие во время недовольства народных масс и делаю выводы, что это государственные силовые структуры устроили.