Сотни селфи со звездами: блогер прославилась благодаря необычному хобби

Британка Сара Винтерман (Sarah Winterman) прославилась благодаря многочисленным селфи с мировыми звездами, а также личными отзывами о знаменитостях.

Так, Сара целиком посвятила свой профиль в Instagram селфи со знаменитостями, где она не только размещает снимки со звездами, но и публикует отзывы о них, рассказывает, кто и как реагирует на фотографии с поклонниками. Об этом пишет пишет Daily Mail.

Первое фото с селебрити Винтерман сделала в 16 лет. Со временем это переросло в хобби: на сегодняшний день Сара повстречала более 500 звезд. Чтобы выкладывать снимки регулярно, Винтерман посещает в среднем четыре мероприятия в месяц.

Сара Винтерман и Риз Уизерспун Instagram @sarahwinterman

Каждый снимок она сопровождает характеристикой той или иной публичной персоны. Самые милые знаменитости, доброжелательно реагирующие на просьбы поклонников сфотографироваться, по ее словам, Марго Робби и Сирша Рона. В профиле девушки также есть селфи с Николь Кидман, Натали Портман, Кирой Найтли, Кэти Перри, Энн Хэтэуэй, Амандой Сейфрид и другими актрисами и певицами.

Сара Винтерман и Кира Найтли Instagram @sarahwinterman

Винтерман радуется, когда известные персоны узнают ее на мероприятиях. Она отметила, что именно так произошло с Хэтэуэй и Кидман.

Особенно милым с Сарой был исполнитель роли легендарного Люка Скайуокера в "Звездных войнах" Марк Хэмилл. Ради снимка с поклонницей он даже остановил машину.

Сара Винтерман и Марк Хэмилл Instagram @sarahwinterman

В комментариях под фото пользователи Instagram восхищаются хобби Сары и признаются, что немного ей завидуют. Многие также спрашивают, как ей удается встречать столько звезд. Девушка рассказывает, что работает обычной няней и посещает кинопремьеры, концерты и другие мероприятия, где могут присутствовать знаменитости.

Сара Винтерман и Николь Кидман Instagram @sarahwinterman

Сара Винтерман и Кара Делевинь Instagram @sarahwinterman

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