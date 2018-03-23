Сотні селфі з зірками: блогер прославилася завдяки незвичайному хобі

Британка Сара Вінтерман (Sarah Winterman) прославилась у мережі завдяки численним селфі зі світовими зірками, а також особистими відгуками про знаменитостей.

Так, Сара цілком присвятила свій профіль в Instagram селфі зі знаменитостями, де вона не тільки розміщує знімки з зірками, але і публікує відгуки про них, розповідає, хто і як реагує на фотографії з шанувальниками. Про це пише пише Daily Mail.

Перше фото з селебріті Вінтерман зробила в 16 років. Згодом це переросло в хобі: на сьогоднішній день Сара зустріла понад 500 зірок. Щоб викладати знімки регулярно, Вінтерман відвідує в середньому чотири заходи на місяць.

Сара Вінтерман і Різ Уізерспун Instagram @sarahwinterman

Кожен знімок вона супроводжує характеристикою тієї чи іншої публічної персони. Наймиліші знаменитості, що доброзичливо реагують на прохання шанувальників сфотографуватися, за її словами, Марго Роббі і Сірша Рона. У профілі дівчини також є селфі з Ніколь Кідман, Наталі Портман, Кірою Найтлі, Кеті Перрі, Енн Хетеуей, Амандою Сейфрід та іншими актрисами і співачками.

Сара Вінтерман і Кіра Найтлі Instagram @sarahwinterman

Вінтерман радіє, коли відомі персони впізнають її на заходах. Вона зазначила, що саме так сталося з Хетеуей і Кідман.

Особливо милим з Сарою був виконавець ролі легендарного Люка Скайуокера в "Зоряних війнах" Марк Хемілл. Заради фото з прихильницею він навіть зупинив машину.

Сара Вінтерман і Марк Хемілл Instagram @sarahwinterman

У коментарях під знімками користувачі Instagram захоплюються хобі Сари і зізнаються, що трохи їй заздрять. Багато також запитують, як їй вдається зустрічати стільки зірок. Дівчина розповідає, що працює звичайної нянею і відвідує кінопрем'єри, концерти та інші заходи, де можуть бути присутніми знаменитості.

Сара Вінтерман і Ніколь Кідман Instagram @sarahwinterman

Сара Вінтерман і Кара Делевінь Instagram @sarahwinterman

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