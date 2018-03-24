155-килограммовая модель снялась в эротической фотосессии

Известная американская модель формата plus-size Тесс Холлидей, которая весит более 155 килограммов, снялась в эротической фотосессии.
32-летняя звезда интернета сфотографировалась в вызывающем красном белье, продемонстрировав поклонникам полуобнаженное тело. Смелые фото Холлидей опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Пышнотелая модель показала несколько пикантных снимков, на которых она предстала в "кукольном" образе. Женщина позировала на фоне розового интерьера,открыто демонстрируя свои формы.
Тесс Холлидей
Instagram @tessholliday
Подписчики Тесс высоко оценили ее смелость: за сутки два фото набрали почти 70 тысяч лайков, а также сотни комментариев.
Тесс Холлидей
Instagram @tessholliday
Как сообщал "Обозреватель", Тесс Холлидей стала музой для полного мужчины, который стал моделью, несмотря на вес почти 180 килограммов.