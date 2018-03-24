155-кілограмова модель знялася в еротичній фотосесії

Відома американська модель формату plus-size Тесс Холлідей, яка важить більше 155 кілограмів, знялася в еротичній фотосесії.
32-річна зірка інтернету сфотографувалася в зухвалій червоній білизні, продемонструвавши шанувальникам напівголе тіло. Сміливі фото Холлідей опублікувала в своєму Instagram-акаунті.
Пишнотіла модель показала кілька пікантних знімків, на яких вона постала в "ляльковому" образі. Жінка позувала на тлі рожевого інтер'єру, відкрито демонструючи свої форми.
Тесс Холлідей
Instagram @tessholliday
Підписники Тесс високо оцінили її сміливість: за добу два фото набрали майже 70 тисяч лайків, а також сотні коментарів.
Тесс Холлідей
Instagram @tessholliday
Як повідомляв "Обозреватель", Тесс Холлідей стала музою для огрядного чоловіка, який став моделлю, незважаючи на вагу майже 180 кілограмів.