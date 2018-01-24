УкрEngРус
Для неёГорода

На Одесщине зафиксировали аномальное явление: поразительные фото

6.8тЧитать новость на украинском

На юге Одесской области зафиксировали аномальное нашествие скворцов.

Огромные стаи птиц буквально атаковали Болград и Измаил, сообщает Трасса Е-95.

Отмечается, что в центре Болграда все деревья, дороги и аллеи буквально покрыты птицами, гомон скворцов слышен за несколько кварталов. Особенно они облюбовали городские парки и скверы, где растет софора.

Новости
Присоединить Одессу: в России возродилась дерзкая идея по Украине

Прохожим приходится прятаться, так как сверху на них буквально сыплется дождь отходов жизнедеятельности пернатых.

По словам экологов, теплая осень и аномально теплый декабрь сыграл с перелетными пернатыми злую шутку: птицы отказались покидать наши края, а с наступлением морозов и снегопадов страдают из-за нехватки пищи и массово слетаются в населенные пункты в ее поисках.

Новости
Вспомнил старую обиду: в Одессе похитили и жестоко избили таксиста

"Скворцы хорошо прогнозируют погоду, чувствуют циклоны и антициклоны. Собираясь в стаи, они "водят хороводы", кругами летая над местностью, что свидетельствует о наступлении непогоды", – рассказала заведующая отделом природы историко-краеведческого музея Придунавья Анжела Диденко.

Как сообщал "Обозреватель", в украинских Карпатах туристам посчастливилось увидеть брокенский призрак.

Место
УкраинаОдесса
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости