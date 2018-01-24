На Одесщине зафиксировали аномальное явление: поразительные фото

На юге Одесской области зафиксировали аномальное нашествие скворцов.

Огромные стаи птиц буквально атаковали Болград и Измаил, сообщает Трасса Е-95.

Отмечается, что в центре Болграда все деревья, дороги и аллеи буквально покрыты птицами, гомон скворцов слышен за несколько кварталов. Особенно они облюбовали городские парки и скверы, где растет софора.

Прохожим приходится прятаться, так как сверху на них буквально сыплется дождь отходов жизнедеятельности пернатых.

По словам экологов, теплая осень и аномально теплый декабрь сыграл с перелетными пернатыми злую шутку: птицы отказались покидать наши края, а с наступлением морозов и снегопадов страдают из-за нехватки пищи и массово слетаются в населенные пункты в ее поисках.

"Скворцы хорошо прогнозируют погоду, чувствуют циклоны и антициклоны. Собираясь в стаи, они "водят хороводы", кругами летая над местностью, что свидетельствует о наступлении непогоды", – рассказала заведующая отделом природы историко-краеведческого музея Придунавья Анжела Диденко.

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