Собор Иоанна Предтечи 2020: что надо делать в день Ивана Крестителя

Собор Иоанна Предтечи, Собор Предтечи и Крестителя Господня Иоанна — православный праздник, который отмечают 20 января, установлен в честь Иоанна Предтечи, или Крестителя. Он непосредственно следует за праздником Крещения Господня, или Богоявления.

OBOZREVATEL расскажет историю и традиции этого праздника.

История Иоанна Крестителя

В Православной Церкви установлен обычай на следующий день великих Господских и Богородичных праздников вспоминать тех святых, которые ближайшим образом послужили данному священному событию в истории.

Пророк Иоанн Креститель — после Девы Марии самый чтимый святой. Согласно Евангелие, он был сыном священника Захарии (из рода Аарона) и праведной Елизаветы (из рода царя Давида).

Жили его родители около Хеврона (в Нагорной стране), на юг от Иерусалима. Он приходился по материнской линии родственником Господа Иисуса Христа и родился на шесть месяцев раньше Господа.

По милости Божией он избежал смерти среди тысяч убитых младенцев в Вифлееме и его окрестностях. Святой Иоанн вырос в дикой пустыне, готовя себя к великому служению строгой жизнью — постом и молитвой. Он носил грубую одежду, прихваченную кожаным поясом, и питался диким медом и акридами (род саранчи). Он остался пустынножителем до тех пор, пока Господь не призвал его в тридцатилетнем возрасте к проповеди еврейскому народу.

Повинуясь этому призванию, пророк Иоанн явился на берегах Иордана, чтобы приготовить народ к принятию ожидаемого Мессии (Христа). К реке перед праздником очищения в большом количестве сходился народ для религиозных омовений. Здесь и обратился к ним Иоанн, проповедуя покаяние и крещение во оставление грехов. Сущность его проповеди заключалась в том, что прежде, чем получить внешнее омовение, люди должны нравственно очиститься, и таким образом приготовить себя к принятию Евангелия. Конечно, крещение Иоанна не было еще благодатным таинством христианского крещения. Смысл его заключался в духовном приготовлении к принятию будущего крещения водой и Святым Духом.

Крещением Спасителя пророк Иоанн завершил и как бы запечатлел свое пророческое служение. Он безбоязненно и строго обличал пороки как простых людей, так и сильных мира сего. За это он скоро пострадал.

Царь Ирод Антипа (сына царя Ирода Великого) приказал посадить пророка Иоанна в темницу за обличение его в оставлении своей законной жены (дочери аравийского царя Арефы) и за незаконное сожительство с Иродиадой. Иродиада до этого была замужем за родным братом Ирода, Филиппом.

В день своего рождения Ирод устроил пир, на который съехалось много знатных гостей. Саломия, дочь нечестивой Иродиады, своей нескромной пляской во время пира до того угодила Ироду и возлежащим с ним гостям, что царь с клятвой обещал ей дать все, чего ни попросит она, даже до половины своего царства. Танцовщица, наученная матерью, просила дать ей тогда же на блюде голову Иоанна Крестителя. Ирод уважал Иоанна как пророка, поэтому он опечалился от такой просьбы. Однако постеснялся нарушить данную им клятву и послал стража в темницу, который отсек Иоанну голову и отдал ее девице, а та отнесла голову своей матери. Иродиада, надругавшись над отсеченной святой главой пророка, бросила ее в грязное место.

Ученики Иоанна Крестителя погребли его тело в Самарянском городе Севастии. За свое злодеяние Ирод получил возмездие в 38 году после Р. X.; его войска были разбиты Арефой, выступившим против него за бесчестье дочери, которую он покинул ради Иродиады, а в следующем году римский император Калигула сослал Ирода в заточение.

Святая глава Иоанна Крестителя была найдена благочестивой Иоанной и погребена в сосуде на Елеонской горе. Позже один благочестивый подвижник, копая ров для основания храма, нашел это сокровище и хранил его у себя, а перед смертью, опасаясь поругания святыни неверующими, скрыл ее в земле в том же месте, где нашел. В царствование Константина Великого, два инока приходили в Иерусалим поклониться Гробу Господню, и одному из них явился Иоанн Предтеча и указал, где закопана его голова. С этого времени христиане стали праздновать Первое обретение главы Иоанна Предтечи.

По материалам: days.pravoslavie.ru

Традиции празднования дня Иоанна Крестителя

Первым делом с самого утра верующие отправлялись в церковь на службу.

Затем люди справляли "посвятки" - то есть переходили к обычному трудовому ритму и отмечали праздник Ивана Крестителя.

Животным скармливали остатки с праздничного стола и работали по хозяйству.

Хозяйки доставали свои починки (полотно, нитки и др.), которые перед Рождеством прятались подальше от греха, "чтобы лихая сила нитей не попутала".

С посвяток уже снимались табу на посещение корчмы или шинка, которые действовали в праздники. Также женщинам уже разрешалось ходить за водой, чего они не могли делать в праздники.

После Иордана наступали нескольконедельный мясоед, во время которого можно справлять свадьбу и петь песни. После мясоеда наступает самый строгий Великий пост. О нем говорят так: "Большой пост всем прижмет хвост".

Ранее "Обозреватель" публиковал церковный календарь на 2018 год.

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