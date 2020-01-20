Собор Іоанна Предтечі 2020: що треба робити в день Івана Хрестителя

Собор Іоанна Предтечі, Собор Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна - православне свято, яке відзначають 20 січня, встановлене на честь Іоанна Предтечі, або Хрестителя. Воно безпосередньо йде за святом Хрещення Господнього, або Богоявлення.

OBOZREVATEL розповість історію і традиції цього свята.

Історія Іоанна Хрестителя

У Православній Церкві встановлений звичай наступного дня великих Господніх та Богородичних свят згадувати тих святих, які найближчим чином послужили даній священній події в історії.

Пророк Іоанн Хреститель - після Діви Марії найбільш шанований святий. Згідно Євангеліє, він був сином священика Захарії (з роду Аарона) і праведної Єлизавети (з роду царя Давида).

Жили його батьки біля Хеврона (в Нагірній країні), на південь від Єрусалиму. Він припадав по материнській лінії родичем Господа Ісуса Христа і народився на шість місяців раніше Господа.

З милості Божої він уникнув смерті серед тисяч убитих немовлят у Віфлеємі і його околицях. Святий Іоанн виріс у дикій пустелі, готуючи себе до великого служіння строгим життям - постом і молитвою. Він носив грубий одяг, прихоплену шкіряним поясом, і харчувався диким медом і сараною. Він залишився пустельником доти, поки Господь закликав його в тридцятирічному віці до проповіді єврейському народові.

Підкоряючись цьому покликанню, пророк Іоанн з'явився на берегах Йордану, щоб приготувати народ до прийняття очікуваного Месії (Христа). До річки перед святом очищення у великій кількості сходився народ для релігійних обмивань. Тут і звернувся до них Іоанн, проповідуючи покаяння та хрещення на відпущення гріхів. Сутність його проповіді полягала в тому, що перш, ніж отримати зовнішнє обмивання, люди повинні морально очиститися, і таким чином підготувати себе до прийняття Євангелія. Звичайно, хрещення Іоанна не було ще благодатним таїнством християнського хрещення. Сенс його полягав в духовному приготуванні до прийняття майбутнього хрещення водою і Святим Духом.

Хрещенням Спасителя пророк Іоанн завершив і як би відобразив своє пророче служіння. Він безбоязно і строго викривав пороки як простих людей, так і сильних світу цього. За це він скоро постраждав.

Цар Ірод Антипа (сина царя Ірода Великого) наказав посадити пророка Івана до в'язниці за викриття його в залишенні своєї законної дружини (дочки аравійського царя Арефи) і за незаконне співжиття з Іродіадою. Іродіада до цього була заміжня за рідним братом Ірода, Філіпом.

У день свого народження Ірод влаштував бенкет, на який з'їхалося багато знатних гостей. Саломія, дочка нечестивої Іродіади, своїм нескромним танцем під час бенкету до того догодила Іродові і що лежить з ним гостям, що цар з клятвою обіцяв їй дати все, чого тільки попросить вона, навіть до половини свого царства. Танцівниця, навчена матір'ю, просила дати їй тоді ж на блюді голову Іоанна Хрестителя. Ірод поважав Іоанна як пророка, тому він засмутився від такого прохання. Однак посоромився порушити дану ним клятву і послав стража в темницю, який відсік Іоанну голову і віддав її дівчині, а та віднесла голову своїй матері. Іродіада, поглумившись відсіченою святий главою пророка, кинула її в брудне місце.

Учні Іоанна Хрестителя поховали його тіло в Самарянському місті Севастії. За свій злочин Ірод отримав відплату в 38 році після Р. X .; його війська були розбиті Ареф'єв, який виступив проти нього за безчестя дочки, яку він покинув заради Іродіади, а в наступному році римський імператор Калігула заслав Ірода в ув'язнення.

Свята глава Іоанна Хрестителя була знайдена благочестивою Іоанною і була похована в посудині на Оливній горі. Пізніше один благочестивий подвижник, копаючи рів для заснування храму, знайшов цей скарб і зберігав його у себе, а перед смертю, побоюючись наруги святині невіруючими, приховав її в землі в тому ж місці, де знайшов. У царювання Костянтина Великого, два інока приходили до Єрусалиму вклонитися Гробу Господнього, і одному з них з'явився Іоанн Предтеча і вказав, де закопана його голова. З цього часу християни стали святкувати Перше знайдення глави Іоанна Предтечі.

За матеріалами: days.pravoslavie.ru

Традиції святкування дня Іоанна Хрестителя

Насамперед з самого ранку віруючі відправлялися до церкви на службу.

Люди справляли "посвятки" - тобто переходили до звичайного трудового ритму, та відзначали свято Івана Хрестителя.

Остаточно роздавались тваринам ритуальні продукти з покуття й планувалась робота по господарству.

Господині діставали свої починки (полотно, нитки й ін.), які перед Різдвом ховалися подалі від гріха, "щоб лихий ниток не плутав".

З посвяток (20.01) вже знімались табу на відвідування корчми чи шинку, які діяли в Свята ("бо вода не посвячена").

Також жінкам вже дозволялося ходити по воду, чого вони не могли робити в свята.

Після Йордану наступали кількатижневі м'ясниці, під час яких ще можна справляти весілля і співати пісень.

Після м'ясниць наступає найсуворіший Великий піст. Про нього кажуть так: "Великий піст усім притисне хвіст".

Раніше "Обозреватель" публікував церковний календар на 2018 рік.

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