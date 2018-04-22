Приметы на 23 апреля: что нельзя делать

23 апреля православная церковь вспоминает святого Терентия, в народе этот день называют Терентий Маревный или Солнцезаход.

"Обозреватель" расскажет об истории дня, а также о том, какие приметы были связаны с ним у славян.

Святой Терентий – христианский мученик, казненный в период гонений при императоре Девии в третьем веке нашей эры. Церковь вспоминает его в числе 40 мучеников, которые вместе исповедовали запрещенную в те времена новую веру и остались верными ей до конца. Как и в случае с другими первыми христианами, они были подвергнуты жесточайшим пыткам и казнены.

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По наблюдениям за погодой в этот день делали прогнозы на год и урожай:

- древние славяне верили, что 23 апреля солнце может показываться в дымке, "в мареве". Если такая дымка была, это означало, что в этом году будет хороший урожай злаковых. Причем, чем дольше солнце находится в дымке, тем лучшим будет урожай. Если же небо было ясным, без малейшего намека на дымку – хорошего урожая не жди.

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- солнечная дымка также обещала бури.

- если к этому дню на лещине появились сережки, заморозков больше не будет.

- если в поле или в лесу появились молодые пауки – настоящее тепло наступит скоро, если же старые пауки забираются повыше, возможны заморозки.

В этот день славяне занимались покаянием и магией:

- 23 апреля замужняя женщина, изменившая мужу, не имела права не покаяться. Славяне верили: только искреннее раскаяние спасет брак и отношения.

- на Терентия славяне не брезговали и любовной магией. Женщины мыли пол, стирали одежду, поливали комнатные растения, а в комнате, где спала семья, зажигали свечу розового цвета. Считалось, что все эти нехитрые действия помогут притянуть в дом позитивных и полезных людей.

Напомним, ранее "Обозреватель" писал о приметах о новорожденных.