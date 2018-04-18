Народный календарь: приметы на 19 апреля

19 апреля православная церковь вспоминает святого Евтихия Константинопольского и мученика Иеремея. В народе этот день называют День Евтихия Тихого и Еремы Пролетного.

"Обозреватель" расскажет об истории праздника, а также о том, какие приметы были связаны у славян с этим днем.

Согласно с церковным преданием, святой Евтихий, живший в VI веке, обладал даром целительства и успел совершить множество чудес. Он исцелял от бесплодия, от врожденной глухонемоты и даже от рака. Кроме того, он прославился как тот, кто мог исцелять душевные болезни, а также помогать страдающим от алкоголизма.

О мученике Иеремее известно то, что он жил в III веке и умер за веру.

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По погоде в этот день прогнозировали будущий урожай:

- если безветренно – соберут хороший урожай ранних зерновых,

- если в этот день сильный ветер – "колосья хлебные собьет",

А также то, какими будут весна и лето:

- если дикие утки упитанные, это означает, что весна затянется.

- если прилетевшие утки гнездятся у больших водоемов – лето может быть засушливым.

- если в этот день утром туман – до конца месяца будет стоять сухая погода.

- если вороны вьют гнезда высоко – весной может быть половодье.

- если куры рано покидают насест – лето будет холодным и дождливым.

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Кроме того, в этот день зацветали яблони.

- цвет яблони у славян ассоциировался с красотой девушки и невинностью, было принято проявлять особое уважение к этому дереву, а также позаботиться о нем: подпереть ветви, побелить ствол.

- в этот день девушки гадали на суженого, готовили приданое.

Напомним, ранее "Обозреватель" писал о приметах о новорожденных.