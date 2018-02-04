4 февраля: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 4 февраля в Украине и мире.

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Что 4 февраля празднуют в Украине и в мире

Всемирный день борьбы против рака

День Розы Паркс в США

Национальный день домашнего супа в США

ClassPic.RU

Тимофеев день у православных

Кто из знаменитостей родился 4 февраля

В 1880 году в Сумской области родился украинский фольклорист-музыковед, муж Леси Украинки Климент Квитка.

Климент Квитка Википедия

Музыке учился с 7 лет у частных учителей, затем - в училище Киевского отделения Русского музыкального общества. В 1897 году закончил киевскую гимназию № 5 с золотой медалью.

Образование Квитка продолжал в Киевском университете Святого Владимира. С юных лет начал собирать народные мелодии, с 1896 года, сотрудничал с журналом "Киевская старина" и уже в 1902 г. издал первый сборник народных песен. В студенческие годы он работал некоторое время концертмейстером хора Киевского университета. Тогда же появились его научные исследования "Материалы для изучения мелодичного состава украинских песен, расположенные по системе П. Сокольского".

По окончании университета работал в окружных судах в Тифлисе (1902-1905) и Симферополе (1905-1907). В 1907 году Квитка женился на Ларисе Петровне Косач, выдающейся украинской поэтессе Лесе Украинке, с которой прожил 6 лет до ее смерти в 1913 году. Немало народных мелодий Квитка записал с ее голоса.

Климент Квитка и Леся Украинка Pinterest

За 17 лет с непосредственным участием Квитки в консерватории создан многонациональный фольклорный фонд с 6000 записей. Во время Второй мировой войны оставался в Москве, сохраняя фонды Кабинета, а с 1942 - читал лекции, стационарно записывал народных исполнителей, вел научно-исследовательскую работу. После войны подготовил работу "Напевы календарных песен как источник изучения истории музыкальной культуры восточных славян" (1947).

Всю жизнь занимался сбором фольклора и издал немало этнографических трудов.

Умер в 1953 году в Москве.

Что интересного в мире произошло 4 февраля

1945 - В Ливадийском дворце открылась Крымская (Ялтинская) конференция. Рузвельт, Черчилль и Сталин обсуждали вопрос о безоговорочной капитуляции Германии и её последующий раздел на четыре зоны оккупации.

1970 - Основан город Припять, в настоящее время заброшенный из-за аварии на Чернобыльской АЭС.

2004 - день рождения соцсети Facebook.

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