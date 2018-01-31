31 января: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 31 января в Украине и мире.

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Что 31 января празднуют в Украине и в мире

Международный день ювелира

День рождения русской водки

Новый год плодовых деревьев (Ту би-шват) в Израиле

Кто из знаменитостей родился 31 января

В 1911 в Осамнской империи родилась провидица Ванга.

Узнай Все

Ванга (полное имя Вангелия Пандева Сурчева (Гуштерова в замужестве), которой приписывается дар пророчества и необыкновенные возможности как целительницы, родилась в бедной семье болгарского крестьянина.

В 1923 году отец и мачеха вместе с Вангой переехали в Македонию. В том же году Ванга потеряла зрение: вихрь отбросил её на несколько сотен метров. Двенадцатилетнюю девочку нашли только вечером. Глаза ребенка были забиты песком. У семьи не было возможности лечить ребенка и Ванга ослепла.

С 1925 по 1928 год Ванга находилась в Доме слепых в Земуне, в Сербии. Когда скончалась мачеха, девочка вернулась в Струмицу. В 1941 году у Ванги проявился дар предвидения. Она начала "расшифровывать" сны и предсказывать судьбу односельчанам.

8 апреля 1942 года к Ванге приезжал сам Борис III - царь Болгарии. Заглянуть в будущее Ванге "помогали" кусочки сахара. Ванга требовала от посетителей, чтобы они продержали их всю ночь под подушкой. Дотошные статистики подсчитали, что у ясновидящей побывало около миллиона посетителей, которые привезли ей 2 тонны рафинада, сообщает "Узнай все".

В 1942 году Ванга вышла замуж за своего клиента Димитара, они прожили вместе 40 лет до его смерти.

Умерла в 1996 году.

В 1981 году родился известный американский актер и певец Джастин Тимберлейк.

Сова

Будущий певец и актер родился в семье баптистского дирижера.

Первые шаги в музыкальной карьере Джастин сделал на телевизионном шоу Star Search, исполняя песни в стиле кантри под именем Джастин Рэндалл (имя отца). Он любил смотреть шоу "Клуб Микки Мауса", а его кумирами с детства были Эл Грин и Майкл Джексон, танцевальным движениям которого он пытался подражать.

Ещё одним кумиром Джастина был Элтон Джон, исполнение песен которого он полюбил. Впоследствии, Тимберлейк сыграл роль молодого Элтона в клипе на его песню "This Train Don’t Stop Here Anymore".

С 1993 года Джастин выступал в детском шоу "Клуб Микки Мауса", где познакомился с будущим коллегой по группе, вокалистом Джейси Чейсезом, а также с Кристиной Агилерой и со своей будущей девушкой— Бритни Спирс. Когда в 1995 году шоу закончилось, Джастин пригласил Чейсеза в новую музыкальную группу, которая вскоре прославилась как ’N Sync.

Первым кинодебютом Тимберлейка стала роль, возможно, выдуманной звезды Джейсона Шарпа, который влюбился в официантку, как актёр фильма "Угнать за 60 секунд". Этот телевизионный фильм назывался Model Behavior и транслировался по каналу Disney Channel.

С 1996 по 2002 год пел в группе ’N Sync.

С 2002 года начал сольную карьеру. Также Джастин прославился благодаря нескольким ролям в кино.

В 2003 году встречался с актрисой Кэмерон Диас.

В 2007 году начал встречаться с актрисой Джессикой Бил. В 202 году пара поженилась. В 2015 году у них родился первенец - сын Сайлас Рэндалл Тимберлейк.

Джастин Тимберлейк и Джессика Бил complex.com

Что интересного в мире произошло 31 января

1729 - в Стамбуле издали первую напечатанную арабским шрифтом книгу - толковый словарь, который до сих пор считается одним из самых популярных.

1893 - в Патентном бюро США регистрируют торговую марку Coca-Cola.

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