28 декабря: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 28 декабря в Украине и мире.

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Что 28 декабря празднуют в Украине и в мире

День смеха в Испании.

Международный день кино.

В США - День школьника.

Кто из знаменитостей родился 28 декабря

В 1968 году в Ивано-Франковской области родился известный украинский детский писатель Иван Андрусяк.

Вошел в литературу в начале 1990-х как участник литературной группировки "Новая дегенерация", в который также входили Степан Процюк и Иван Ципердюк.

.Выработал собственную узнаваемую поэтическую манеру, основанную на метафоризмах.

Проза Ивана Андрусяка характеризуется "густой" символической метафорикой с активным использованием диалектов. Тематически автор исследует психологию человека в символично пограничных ситуациях на материале Гуцульщины 1940-50-х годов.

В 2000-х гг. Активно выступал как литературный критик.

Лауреат первой премии конкурса издательства "Факел"(1995), литературных премий "Благовест" (1996), им. Бориса Нечерды (2002), журнала "Курьер Кривбасса" (2007), первой премии конкурса произведений для детей "Золотой Аист" (2008), международной премии "Corona Carpatica" (2010).

Повесть Ивана Андрусяка "Восемь дней из жизни бурундука" вошла в престижный ежегодного каталога лучших детских изданий мира "Белые вороны 2013" (White Ravens 2013). В ноябре 2011 года стал членом украинского центра ПЕН-клуба.

Проживает в городе Березань Киевской области.

Поэтические сборники:

"Депресивний синдром"

"Отруєння голосом"

"Шарґа"

"Повернення в Ґалапаґос"

"Сад перелітний"

"Дерева і води"

"Часниковий сік"

"Храбуст"

"Писати мисліте"

"Неможливості мови"

"Книга трав, дерев і птахів"

"Серця приручених рослин: вибрана інтимна лірика. Ілюстрації Христини Стринадюк

В 1981 году в США родилась голливудская звезда Сиенна Миллер.

С 16 лет работает фотомоделью.

С 18 лет посещает актёрскую студию Ли Страсберга.

В 2002 году в Лондоне Сиенна снялась в независимой картине "The Ride" (также известной под названием "Joy-Rider"). В 2004 году Сиенна сыграла небольшую роль роль Тэмми в гангстергском фильме "Слоёный торт". Съёмки для Сиенны продлились всего пять дней.

В январе 2006 года Сиенна подписала контракт с английской компанией "Pepe Jeans" на выпуск собственной линии джинсовой одежды и аксессуаров под названием "2812".

В 2005 году она сыграла в фильме "Казанова" вместе с Хитом Леджером. В 2007 году на экраны вышел фильм-сказка, экранизация фантастического романа Нила Геймана "Звёздная пыль", в котором Сиенна исполнила роль Виктории.

Также Сиенна снялась в драме режиссёра Бибан Кидрон "Хиппи Хиппи Шейк" по мотивам мемуаров Ричарда Невилла.

В 2008 Сиенна снялась вместе с Кирой Найтли в фильме "Запретная любовь", байопике об английском поэте Дилане Томасе, в котором сыграла его жену Кэйтлин.

23 октября 2014 года в Беверли-Хилз штат Калифорния, Сиенна Миллер на мероприятии UNESCO Charity, получила премию International Medical Corps за свою гуманитарную помощь Гаити и Конго.

Встречалась с актером Джудом Лоу. После расставания с ним состояла в отношениях с актером Томом Старриджем, от которого родила дочь.

Что интересного в мире произошло 28 декабря

1065 - в Лондоне основано Вестминстерское аббатство - место коронации английских монархи.

1895 - немецкий физик В. Рёнтген в Вюрцбурге впервые объявил об открытии рентгеновских лучей.

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