27 декабря: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 27 декабря в Украине и мире.

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Что 27 декабря празднуют в Украине и в мире

День спасателя в России.

Кто из знаменитостей родился 27 декабря

В 1974 году в Киеве родилась певица Алена Винницкая.

В юности Алёна была большой поклонницей группы "Кино". Под влиянием их творчества она начинает писать песни и в 1993 году организует собственную рок-группу "Последний Единорог". Первые концерты коллектив дал в Центральном киевском госпитале. Вместе с оригинальным материалом репертуар группы включал хиты постсоветского пространства.

После распада группы Алёна стала работать на радио и телевидении.

В период с сентября 2000 года по январь 2003 года была солисткой первого состава группы "ВИА Гра".

После расставания с группой в 2003 году певица решила заняться сольной карьерой, в чём её поддержали музыканты киевской группы Cool Before братья Сергей и Алексей Большие.

Первой сольной работой Алёны Винницкой стал пилотный сингл "Давай забудем всё", за которым последовали "Рассвет" и "Измученное сердце". В это же время Винницкая выступила в киевском Дворце спорта, на разогреве шведской группы The Cardigans.

В 2010 году в Киеве Алёна Винницкая выступила на юбилейном концерте группы "ВИА Гра", в котором участвовали 8 из 11 на тот момент участниц группы за все 10 лет существования.

В 2015 году Винницкая выступила с сольной программой "Разговоры о любви", где представила одноимённую песню из нового альбома.

С 1993 года находится в отношениях с Сергеем Алексеевым (Большим). Детей нет.

Что интересного в мире произошло 27 декабря

2004 - зафиксирован взрыв сверхновой звезды на расстоянии около 50 000 световых лет.

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