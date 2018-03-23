23 марта: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 23 марта в Украине и мире.
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Что 23 марта празднуют в Украине и в мире
Всемирный метеорологический день
Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства
День моря в Боливии
Кто из знаменитостей родился 23 марта
Эрих Фромм
1900 год - Эрих Фромм, немецко-американский психолог и социолог
Что интересного в мире произошло 23 марта
1839 год - День выражения "Ок" ("о’кей"). Считается, что именно 23 марта 1839 года впервые появилось и выражение "O.K."
1891 год - Впервые на футбольных воротах использована сетка
2001 год - В Тихом океане затоплена орбитальная станция "Мир"
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