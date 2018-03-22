22 марта: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 22 марта в Украине и мире.
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Что 22 марта празднуют в Украине и в мире
Всемирный день водных ресурсов
День Балтийского моря
Международный день таксиста
Оркен-Media
Ночь Рагаиб у мусульман
Новый год в Индии
День таксиста в Украине
Кто из знаменитостей родился 22 марта
1842 - Николай Лысенко, украинский композитор
1860 - Порфирий Демуцкий, украинский фольклорист, хоровой дирижер, композитор
1915 - Мария Капнист, украинская актриса
1923 - Марсель Марсо, знаменитый французский мим, выступавший под именем Бип
Jewish.Ru
1948 - Эндрю Ллойд-Уэббер, английский композитор
1949 - Фанни Ардан, французская киноактриса
Фишки.нет
1976 - Риз Уизерспун, американская актриса.
Без Табу
Что интересного в мире произошло 22 марта
1841 - в США запатентовано производство крахмала
1876 - принята конституция Испании
1882 - конгресс США запретил многоженство
1907 - в Лондоне появились первые такси со счетчиками
2000 - в Киеве открыта центральная синагога
2016 - серия терактов в Брюсселе (в аэропорту и метрополитене).
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