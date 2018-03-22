22 марта: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 22 марта в Украине и мире.

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Что 22 марта празднуют в Украине и в мире

Всемирный день водных ресурсов

День Балтийского моря

Международный день таксиста

Оркен-Media

Ночь Рагаиб у мусульман

Новый год в Индии

День таксиста в Украине

Кто из знаменитостей родился 22 марта

1842 - Николай Лысенко, украинский композитор

1860 - Порфирий Демуцкий, украинский фольклорист, хоровой дирижер, композитор

1915 - Мария Капнист, украинская актриса

1923 - Марсель Марсо, знаменитый французский мим, выступавший под именем Бип

Jewish.Ru

1948 - Эндрю Ллойд-Уэббер, английский композитор

1949 - Фанни Ардан, французская киноактриса

Фишки.нет

1976 - Риз Уизерспун, американская актриса.

Без Табу

Что интересного в мире произошло 22 марта

1841 - в США запатентовано производство крахмала

1876 - принята конституция Испании

1882 - конгресс США запретил многоженство

1907 - в Лондоне появились первые такси со счетчиками

2000 - в Киеве открыта центральная синагога

2016 - серия терактов в Брюсселе (в аэропорту и метрополитене).

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