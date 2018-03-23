23 березня: яке сьогодні свято

"Обозреватель" склав добірку свят і важливих подій, які відзначають 23 березня в Україні та світі.
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Що 23 березня святкують в Україні та в світі
Всесвітній метеорологічний день
Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва
День моря в Болівії
Хто зі знаменитостей народився 23 березня
Еріх Фромм
1900 рік - Еріх Фромм, німецько-американський психолог і соціолог
Що цікавого в світі сталося 23 березня
1839 рік - День вираження "Ок" ( "о'кей"). Вважається, що саме 23 березня 1839 вперше з'явився і вираз "OK"
1891 рік - Вперше на футбольних воротах використана сітка
2001 рік - У Тихому океані затоплена орбітальна станція "Мир"
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