23 березня: яке сьогодні свято

"Обозреватель" склав добірку свят і важливих подій, які відзначають 23 березня в Україні та світі.

Більше інформації про свята читайте за цим посиланням.

Що 23 березня святкують в Україні та в світі

Всесвітній метеорологічний день

Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва

День моря в Болівії

Хто зі знаменитостей народився 23 березня

Еріх Фромм

1900 рік - Еріх Фромм, німецько-американський психолог і соціолог

Що цікавого в світі сталося 23 березня

1839 рік - День вираження "Ок" ( "о'кей"). Вважається, що саме 23 березня 1839 вперше з'явився і вираз "OK"

1891 рік - Вперше на футбольних воротах використана сітка

2001 рік - У Тихому океані затоплена орбітальна станція "Мир"

Читайте всі новини по темі "Свята" на Обозревателе.