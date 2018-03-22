22 березня: яке сьогодні свято

"Обозреватель" склав добірку свят і важливих подій, які відзначають 22 березня в Україні і світі.

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Що 22 березня святкують в Україні і в світі

Всесвітній день водних ресурсів

День Балтійського моря

Міжнародний день таксиста

Оркен-Media

Ніч Рагаіб у мусульман

Новий рік в Індії

День таксиста в Україні

Хто зі знаменитостей народився 22 березня

1842 - Микола Лисенко, український композитор

1860 - Порфирій Демуцький, український фольклорист, хоровий диригент, композитор

1915 - Марія Капніст, українська актриса

1923 - Марсель Марсо, знаменитий французький мім, що виступав під ім'ям Біп

Jewish.Ru

1948 - Ендрю Ллойд-Веббер, англійський композитор

1949 - Фанні Ардан, французька кіноактриса

Фішкі.нет

1976 - Різ Уізерспун, американська актриса.

Без Табу

Що цікавого в світі сталося 22 березня

1841 - в США запатентовано виробництво крохмалю

1876 ​​- прийнята конституція Іспанії

1882 - конгрес США заборонив багатоженство

1907 - в Лондоні з'явилися перші таксі з лічильниками

2000 - в Києві відкрита центральна синагога

2016 - серія терактів в Брюсселі (в аеропорту і метрополітені).

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