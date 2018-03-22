22 березня: яке сьогодні свято

"Обозреватель" склав добірку свят і важливих подій, які відзначають 22 березня в Україні і світі.
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Що 22 березня святкують в Україні і в світі
Всесвітній день водних ресурсів
День Балтійського моря
Міжнародний день таксиста
Оркен-Media
Ніч Рагаіб у мусульман
Новий рік в Індії
День таксиста в Україні
Хто зі знаменитостей народився 22 березня
1842 - Микола Лисенко, український композитор
1860 - Порфирій Демуцький, український фольклорист, хоровий диригент, композитор
1915 - Марія Капніст, українська актриса
1923 - Марсель Марсо, знаменитий французький мім, що виступав під ім'ям Біп
Jewish.Ru
1948 - Ендрю Ллойд-Веббер, англійський композитор
1949 - Фанні Ардан, французька кіноактриса
Фішкі.нет
1976 - Різ Уізерспун, американська актриса.
Без Табу
Що цікавого в світі сталося 22 березня
1841 - в США запатентовано виробництво крохмалю
1876 - прийнята конституція Іспанії
1882 - конгрес США заборонив багатоженство
1907 - в Лондоні з'явилися перші таксі з лічильниками
2000 - в Києві відкрита центральна синагога
2016 - серія терактів в Брюсселі (в аеропорту і метрополітені).
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