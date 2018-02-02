2 февраля: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 2 февраля в Украине и мире.

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Что 2 февраля празднуют в Украине и в мире

Всемирный день водно-болотных угодий

День ежа в Италии

День сурка в США и Канаде

День свечей в Эстонии

День разгрома Красной Армией вермахта в Сталинградской битве

Фестиваль цветов в Таиланде

Кто из знаменитостей родился 2 февраля

В 1977 году в Колумбии родилась известная певица Шакира Риполл.

Шакира 24СМИ

Широко известна как наиболее успешная латиноамериканская артистка, добившаяся успеха к началу 2000-х как на испаноязычном, так и на англоязычном музыкальных рынках. Имя певицы в переводе с арабского "благодарная", а с хинди — "богиня света".

Родилась и выросла в Барранкилье. Начала выступать ещё в школе, проявляя интерес к музыке латиноамериканского, арабского направлений и рок-н-роллу, а также способности к танцу живота. Шакира выпустила свои первые студийные альбомы Magia и Peligro в начале 1990-х, но не добилась коммерческого успеха; однако её известность возросла в Латинской Америке с дебютным альбомом на главном лейбле Pies Descalzos и с четвёртым альбомом Dónde Están los Ladrones?.

Шакира вошла на англоязычный рынок с пятым альбомом Laundry Service (2001). Его главный сингл Whenever, Wherever стал самым продаваемым в 2002 году. Её успех был подтверждён шестым и седьмым альбомами Fijación Oral, Vol. 1 и Oral Fixation, Vol. 2 (2005), с последнего вышла самая продаваемая песня XXI века Hips Don’t Lie.

Шакира выиграла много наград, включая пять "MTV Video Music Awards", две Грэмми, восемь "Латинских Грэмми", семь Billboard Music Awards, двадцать восемь Billboard Latin Music Awards и номинацию на "Золотой глобус". У неё есть звезда на "Аллее славы", и она одна из самых продаваемых артистов во все времена с продажами более 70 миллионов альбомов.

Находится в гражданском браке с футболистом Жераром Пике. Родила ему двух сыновей.

В 1987 году в Испании родился известный футболист Жерар Пике.

Жерар Пике AzartNews

Пике - испанский футболист, центральный защитник футбольного клуба "Барселона" и национальной сборной Испании. Известен своим бесстрашием, хладнокровием и хорошей для защитника скоростью.

Воспитанник футбольной академии "Барселоны", в которую он поступил в 1997 году в возрасте 10 лет.

Пике представлял Испанию на международной арене, начиная со сборной до 16 лет и завершая первой командой страны. 11 февраля 2009 года в возрасте 22 лет и 9 дней Жерар дебютировал за сборную Испании в товарищеской встрече против сборной Англии (2:0). Участник двух чемпионатов Европы (2012, 2016) и двух чемпионатов мира (2010, 2014). Чемпион Европы (2012) (входил в символическую сборную турнира) и чемпион мира (2010).

Встречается с популярной певицей Шакирой, которая родила ему двух сыновей.

Что интересного в мире произошло 2 февраля

1886 - В США впервые официально отпраздновали День сурка

1870 - агентство Reuters, подписав соглашения с двумя другими агентствами, впервые в истории создала всемирную информационную сеть

1922 - Во Франции впервые целиком издан роман Джеймса Джойса "Улисс"

1943 - Капитуляция немцев под Сталинградом. Окончание Сталинградской битвы

2015 - в ДТП погиб солист украинской группы "Скрябин" Андрей Кузьменко

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