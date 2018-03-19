19 марта: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 19 марта в Украине и мире.

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Что 19 марта празднуют в Украине и в мире

Международный день клиента

День равноправия в Финляндии (День Минны Кант)

День святого Иосифа, обручника Девы Марии у западных христиан

Кто из знаменитостей родился 19 марта

1813 - Давид Ливингстон, английский исследователь Африки

1895 - Максим Фаддеевич Рыльский, украинский поэт, классик украинской поэзии XX века

1904 - Марко Вороной, украинский поэт из когорты расстрелянного возрождения

1930 - Лина Костенко, украинская поэтесса

1931 - Эмма Андиевская, украинская писательница, поэтесса и художница

1955 - Брюс Уиллис, американский киноактёр

Что интересного в мире произошло 19 марта

1474 - в Венеции принимается закон об охране изобретений — первый в мире закон об охране авторского права

1917 - в Киеве проходит 100-тысячная демонстрация под лозунгами: "Автономию Украине", "Свободная Украина в свободной России", "Да здравствует свободная Украина с гетманом во главе". Во время первого украинского праздника Свободы демонстрантами разоружается полиция

1953 - впервые по телевидению была показана церемония вручения "Оскаров"

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