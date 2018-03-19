19 марта: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 19 марта в Украине и мире.
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Что 19 марта празднуют в Украине и в мире
Международный день клиента
День равноправия в Финляндии (День Минны Кант)
День святого Иосифа, обручника Девы Марии у западных христиан
Кто из знаменитостей родился 19 марта
1813 - Давид Ливингстон, английский исследователь Африки
1895 - Максим Фаддеевич Рыльский, украинский поэт, классик украинской поэзии XX века
1904 - Марко Вороной, украинский поэт из когорты расстрелянного возрождения
1930 - Лина Костенко, украинская поэтесса
1931 - Эмма Андиевская, украинская писательница, поэтесса и художница
1955 - Брюс Уиллис, американский киноактёр
Что интересного в мире произошло 19 марта
1474 - в Венеции принимается закон об охране изобретений — первый в мире закон об охране авторского права
1917 - в Киеве проходит 100-тысячная демонстрация под лозунгами: "Автономию Украине", "Свободная Украина в свободной России", "Да здравствует свободная Украина с гетманом во главе". Во время первого украинского праздника Свободы демонстрантами разоружается полиция
1953 - впервые по телевидению была показана церемония вручения "Оскаров"
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