19 березня: яке сьогодні свято

"Обозреватель" склав добірку свят і важливих подій, які відзначають 19 березня в Україні і світі.

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Що 19 березня святкують в Україні і в світі

Міжнародний день клієнта

День рівноправності в Фінляндії (День Мінни Кант)

День святого Йосипа, обручника Діви Марії у західних християн

Хто зі знаменитостей народився 19 березня

1813 - Давид Лівінгстон, англійський дослідник Африки

1895 - Максим Тадейович Рильський, український поет, класик української поезії XX століття

1904 - Марко Вороний, український поет з когорти розстріляного відродження

1930 - Ліна Костенко, українська поетеса

1931 - Емма Андієвська, українська письменниця, поетеса і художниця

1955 - Брюс Вілліс, американський кіноактор

Що цікавого в світі сталося 19 березня

1474 - у Венеції приймається закон про охорону винаходів - перший у світі закон про охорону авторського права

1917 - в Києві проходить 100тисячна демонстрація під гаслами: "Автономію Україні", "Вільна Україна у вільній Росії", "Хай живе вільна Україна з гетьманом на чолі". Під час першого українського свята Свободи демонстрантами роззброюється поліція

1953 - вперше по телебаченню була показана церемонія вручення "Оскарів"

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