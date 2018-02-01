1 февраля: какой сегодня праздник

"Обозреватель" составил подборку праздников и важных событий, которые отмечают 1 февраля в Украине и мире.

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Что 1 февраля празднуют в Украине и в мире

День Святой Бригитты в Ирландии

В США Национальный день свободы

Всемирный день хиджаба

Всемирная неделя гармоничных межконфессиональных отношений

Кто из знаменитостей родился 1 февраля

В 1901 году в США родился голливудский актер Кларк Гейбл.

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Свою карьеру он начал как театральный актёр, в 1924 году дебютировал на большом экране в немом кино, а в начале 1930-х начал получать первые главные роли в кино, снявшись в последующие три десятилетия более чем в 60 кинокартинах. В 1935 году Гейбл стал обладателем премии "Оскар" за лучшую мужскую роль в картине "Это случилось однажды ночью", после чего ещё дважды выдвигался в этой номинации на премию Киноакадемии за роли в фильмах "Мятеж на "Баунти“ и "Унесённые ветром".

Кларк Гейбл и Вивьен Ли скриншот

В годы войны Кларк Гейбл, вопреки сильному противодействию правительства и армии, стал стрелком на самолёте B-17 и участвовал в авианалётах на Германию. Он совершил двадцать пять боевых вылетов, включая один — на Германию. После повреждения самолета в одном из вылетов руководство студии MGM, опасаясь потерять известного актёра, предприняло всё возможное, чтобы возвратить Гейбла с фронта. В ноябре 1943 года он вернулся в США и продолжил работу в кино.

Актёр был женат пять раз:

на Джозефине Диллон, старше Гейбла на 14 лет (1924—1930);

на Мария Лэнгэм, старше Гейбла на 17 лет (1931—1939);

на Кэрол Ломбард (1939—1942);

на Сильвия Эшли (1949—1952);

на Кей Уильямс (1955—1960).

24 СМИ

У него была внебрачная дочь, с которой он не общался. По утверждениям матери девочки, Гейбл ее изнасиловал. Последняя жена актера родила сына после его смерти.

На съёмочной площадке фильма "Неприкаянные" у него случился сердечный приступ. Через 11 дней, 16 ноября 1960 года, он умер.

Снялся более, чем в 50 картинах.

Что интересного в мире произошло 1 февраля

1865 - отмена рабства в США

1958 - запускается в космос первый американский спутник

1994 - вступило в силу Шенгенское соглашение, подписанное странами ЕС и предусматривающий введение полной свободы перемещения граждан между государствами-участниками Европейского Союза.

2004 - отмена смертной казни в Британии.

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