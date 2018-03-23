Генетики раскрыли тайну найденного в пустыне гуманоида

Так называемый гуманоид, останки которого были ранее найдены в пустыне Атакама в США и приняты за труп некоего инопланетянина, имеют человеческое происхождение.

К такому заключению пришел генетик Стэнфордского университета Гарри Нолан, расшифровавший геном "Атакамского гуманоида". Причинами столь необычного внешнего вида мумии ученый назвал мутации в нескольких десятках ген, пишет Science Alert.

"Гуманоид" из Атакамы представляет собой мумию, чье тело достигло всего 15 сантиметров. Она имеет 10 ребер вместо 12, ее череп сильно удлинен, что и вызвало предположения и доводы об инопланетном происхождении.

Обследовав тело, эксперты провели детальный анализ ДНК, которая, по словам ученых, хорошо сохранилась, а это указывает на сравнительно небольшой возраст мумии — всего несколько десятилетий. Так удалось выяснить, что труп принадлежит южноамериканской девочке с пороками развития.

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В ходе исследований генетики обнаружили 64 мутации в генах, связанных с формированием скелета. При этом некоторым из них не нашлось объяснений в научной литературе.

Труп "Атакамского гуманоида" был найден искателем артефактов индейской истории в 2008 году в заброшенном чилийском поселке Ла-Нория. Позднее мумия оказалась в частной коллекции в Барселоне и получила прозвище Ата.

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