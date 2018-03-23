Генетики розкрили таємницю знайденого в пустелі гуманоїда

Так званий гуманоїд, останки якого були раніше знайдені в пустелі Атакама в США і прийняті за труп інопланетянина, мають людське походження.

До такого висновку прийшов генетик Стенфордського університету Гаррі Нолан, який розшифрував геном "Атакамського гуманоїда". Причинами такого незвичайного зовнішнього вигляду мумії вчений назвав мутації в декількох десятках ген, пише Science Alert.

"Гуманоїд" з Атакама є мумію, чиє тіло досягло лише 15 сантиметрів. Вона має 10 ребер замість 12, її череп сильно подовжений, що і викликало припущення і доводи про інопланетне походження.

Обстеживши тіло, експерти провели детальний аналіз ДНК, яка, за словами вчених, добре збереглася, а це вказує на порівняно невеликий вік мумії - всього кілька десятиліть. Так вдалося з'ясувати, що труп належить південноамериканській дівчинці з вадами розвитку.

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Під час досліджень генетики виявили 64 мутації в генах, пов'язані з формуванням скелета. При цьому деяким з них не знайшлося пояснень в науковій літературі.

Труп "Атакамського гуманоїда" був знайдений шукачем артефактів індіанської історії у 2008 році в покинутому чилійському селищі Ла-Нория. Пізніше мумія опинилася в приватній колекції в Барселоні і отримала прізвисько Ата.

Як повідомляв раніше "Обозреватель", вчені зафіксували потужні "інопланетні" сигнали.