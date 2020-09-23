Зависит ли добросовестность судей от высоких зарплат: появилась реакция на обращение к Зеленскому

Украинцы обсуждают обращение пленума Верховного суда к президенту об увеличении финансирования судей.

На портале опросов общественного мнения iViche.com идет голосование: зависит ли добросовестность судей от наличия у них высоких зарплат.

Пленум Верховного суда Украины обратился к президенту, спикеру парламента и премьер-министру с просьбой увеличить расходы на содержание судебной власти в четвертом квартале 2020 года на 2,2929 миллиарда гривен – и внести эту статью расходов в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

При рассмотрении этого вопроса председательница Верховного суда Валентина Данишевская рассказала, что с начала 2020 года из-за безденежья из судов уволилось 202 судьи (из них 4 – из Верховного суда). В целом в текущем году финансирование судебной ветви власти снизилось по сравнению с 2019 годом на 70%. А заработная плата работников аппарата судов и вовсе крайне низкая, иногда она составляет лишь минимальные 5 тысяч гривен, что побуждает работников суда увольняться, – добавила глава ВС.

Также пленум Верховного суда проголосовал за итоговый документ, в котором отмечено, что "уменьшение расходов на финансирование судов и судей не обеспечивает полного и независимого осуществления правосудия, что может угрожать реализации права гражданина на судебную защиту".

Тем не менее, не все жители Украины согласны с тем, что судебную систему уместно дофинансировать еще в текущем году. Так, на портале опросов общественного мнения iViche.com появилось предложение проголосовать за или против идеи того, что добросовестность судей зависит от наличия у них высоких зарплат. Обсуждение и голосование, в которых может принять участие каждый желающий, будут длиться две недели.

На старте голосования были выбраны варианты "Высокие зарплаты судей не исключают взяточничества в судах" и "Судья должен быть честным при любых условиях".

При этом любопытно, что ни один из респондентов, проголосовавших в этом опросе пока, не выбрал вариант ответа, направленный на защиту идеи пленума Верховного суда о крупном дофинансировании судебной системы (ответ там звучит так: "Высокие зарплаты судей снижают коррупционные риски в системе правосудия").

Сейчас на портале продолжаются голосования с требованием снять с рассмотрения ВР законопроект о регистрации домашних животных. Так же обсуждается инициатива ввести мораторий на повышение тарифов ЖКХ в период пандемии и карантинных мероприятий.