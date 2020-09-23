Чи залежить сумлінність суддів від високих зарплат: з'явилася реакція на звернення до Зеленського

Українці обговорюють звернення пленуму Верховного суду до президента про збільшення фінансування суддів.

На порталі опитувань громадської думки iViche.com йде голосування: чи залежить сумлінність суддів від наявності у них високих зарплат.

Пленум Верховного суду України звернувся до президента, спікера парламенту та прем'єр-міністра з проханням збільшити витрати на утримання судової влади в четвертому кварталі 2020 року на 2,2929 мільярда гривень – і внести цю статтю витрат до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Під час розгляду цього питання голова Верховного суду Валентина Данішевська розповіла, що з початку 2020 року через безгрошів'я із судів звільнилося 202 судді (з них 4 – з Верховного суду). Загалом цього року фінансування судової гілки влади знизилося порівняно з 2019 роком на 70%. А заробітна плата працівників апарату судів і зовсім вкрай низька, іноді вона становить лише мінімальні 5 тисяч гривень, що спонукає працівників суду звільнятися, – додала глава ВС.

Також пленум Верховного суду проголосував за підсумковий документ, в якому зазначено, що "зменшення витрат на фінансування судів і суддів не забезпечує повного і незалежного здійснення правосуддя, що може загрожувати реалізації права громадянина на судовий захист".

Проте не всі жителі України згодні з тим, що судову систему доречно дофінансувати ще цього року. Так, на порталі опитувань громадської думки iViche.com з'явилася пропозиція проголосувати за або проти ідеї того, що сумлінність суддів залежить від наявності у них високих зарплат. Обговорення та голосування, в яких може взяти участь кожен охочий, триватимуть два тижні.

На старті голосування були обрані варіанти "Високі зарплати суддів не виключають хабарництва в судах" і "Суддя мусить бути чесним за будь-яких умов".

Водночас цікаво, що жоден із респондентів, які проголосували в цьому опитуванні, не вибрав варіант відповіді, спрямований на захист ідеї пленуму Верховного суду про велике дофінансування судової системи (відповідь там звучить так: "Високі зарплати суддів знижують корупційні ризики в системі правосуддя").

Зараз на порталі тривають голосування з вимогою зняти з розгляду ВР законопроєкт про реєстрацію домашніх тварин. Так само обговорюється ініціатива ввести мораторій на підвищення тарифів ЖКГ в період пандемії і карантинних заходів.