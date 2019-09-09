Українцям почнуть продавати пістолети: законопроект "Слуги народу"

У Верховній Раді пропонують на рівні закону прописати правила поводження зі зброєю, поділити її на категорії і частково легалізувати. Також нардепи хочуть створити єдиний державний реєстр.

Які зміни очікують українців — розбирався OBOZREVATEL.

У чому суть

У парламенті двоє нардепів від "Слуги народу" Ігор Фріс і Олександр Матусевич зареєстрували законопроєкт №1222, який детально описує всі нюанси, пов'язані з розповсюдженням зброї в Україні.

Головні зміни:

В Україні створюється Єдиний державний реєстр. Там зберігається вся необхідна інформація (марка, модель, номер, калібр і так далі), зокрема й про власника кожної одиниці;

Зброєю можуть володіти громадяни, яким виповнилося 16 років, а також юридичні особи, керівниками яких є повнолітні громадяни. Для придбання зброї потрібно отримати спеціальну ліцензію, внесену до Єдиного реєстру.

Ті, хто купує зброю вперше — забов'язані пройти спецкурси та надати довідку про це в Національну поліцію.

Законопроєкт вводить 4 категорії зброї (водночас дозвільний документ потрібен для 2, 3, 4 категорій):

Пневматична зброя калібру до 4,5 мм і швидкістю польоту метального елемента до 100 м/с; вогнепальна — під патрон "Флобера" калібру до 4,5 мм і боєприпаси до неї; газова зброя; луки та арбалети з силою натягу тятиви не більше 40 кг; інша зброя, яка не відноситься до другої, третьої, четвертої категорії і не заборонена в цивільному обороті;

Довгоствольна вогнепальна гладкоствольна зброя; пневматична калібру понад 4,5 мм і швидкістю польоту метального елемента понад 100 м/с; вогнепальна зброя під патрон "Флобера" калібру понад 4,5 мм і боєприпаси до неї, луки та арбалети, не віднесені до першої категорії;

Довгоствольна вогнепальна нарізна і комбінована вогнепальна зброя, боєприпаси до неї;

Короткоствольна нарізна вогнепальна зброя і боєприпаси до неї; короткоствольна гладкоствольна вогнепальна зброю, призначена для стрільби боєприпасами, спорядженими еластичними метальними елементами менш смертельної дії та боєприпаси до неї.

Окремо прописані й ті види озброєнь, боєприпасів, які заборонені для продажу населенню:

Автоматична вогнепальна зброя;

Вогнепальна зброя, модифікована з невогнепальної;

Короткоствольна нарізна вогнепальна зброя калібром більше 13 мм;

Боєприпаси вибухової, разривної і запалюючої дії;

Боєприпаси, спеціально сконструйовані для посилення пробивної дії і ураження захищених цілей;

Додаткове обладнання до зброї для відстрілу боєприпасів розривної і запальної (трасуючої) дії та інші.

Думка експертів

Логічно припустити, що тема з легалізацією та упорядкуванням зброї є досить болючою. Саме тому OBOZREVATEL обговорив її як із авторами проєкту закону, так і з юристами.

Один із розробників законопроєкту, народний депутат від "СН" Ігор Фріс пояснив, що у самого документа є декілька частин. Йдеться як безпосередньо про детальну класифікацію зброї, створення чіткої нормативної бази, так і часткову легалізацію. Адже нині в українців достатньо незаконної зброї, яка ніде не зареєстрована.

"Ми детально в проєкті пропрацювали всі необхідні моменти, пов'язані зі зброєю для цивільного населення. У нинішньому порядку роботи Верховної Ради поки цього проєкту закону немає, але найближчим часом він потрапить на обговорення профільного комітету з питань правоохоронної діяльності. Також буду спілкуватися зі своїми колегами в парламенті, розповідати їм про необхідність ухвалення цього законопроєкту", — підкреслив Фріс.

Адвокат Володимир Луньов вважає, що в Україні давно пора привести до ладу законодавство в сфері контролю за зброєю. Тому саму ідею він підтримує.

"Мені подобається норма про те, що є можливість спільного користування зброєю. Наприклад, якщо в сім'ї є пістолет, то користуватися ним можуть як чоловік, так і дружина. Звісно, якщо перед цим вони отримали відповідну довідку про те, що є психічно здоровими людьми. Тому в цілому проєкт схвалюю, зокрема й поділ зброї за категоріями", — пояснив OBOZREVATEL адвокат.

Водночас президент України Володимир Зеленський буквально днями відреагував на електронну петицію про унормування обігу зброї. За його словами, потрібно вивчити питання детальніше, щоб не допустити "легковажного ставлення до людського життя".

"З огляду на визначену Конституцією України найвищу соціальну цінність — людину, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпеку, усвідомлюючи відповідальність держави перед людиною за свою діяльність і з огляду на необхідність удосконалення правової політики та встановлення миру в суспільстві, легалізація обігу в державі зброї вбачається передчасною, а тому не може бути підтримана", – відповів Зеленський.

Як у Європі

Детально досвід європейських країн описують автори законопроєкту в пояснювальній записці.

Сьогодні оборот цивільної вогнепальної зброї законодавчо врегульовано спеціальними законами в Європі й у більшості пострадянських країнах, оборот короткоствольної вогнепальної зброї дозволено в низці країн Європи, а також деяких країнах пострадянського простору, зокрема, в Естонії, Латвії, Литві, Молдові, Білорусі.

Досвід вищезазначених країн показує, що офіційно зареєстрована цивільна зброя (в т. ч. короткоствольна), використовується під час вчинення умисних злочинів менше ніж в 0,001% випадків від загальної кількості злочинів.

Так, за даними організації Small Arms Survey (Женева, Швейцарія), яка досліджує питання обігу нелегальної вогнепальної зброї в світі, в Україні в незареєстрованому обігу перебуває від 3 до 5 млн одиниць вогнепальної зброї. Наявність збройного конфлікту на сході призвела до того, що з зони бойових дій на територію України потрапило, за деякими оцінками, від 700 до 800 000 одиниць вогнепальної зброї.

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