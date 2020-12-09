Президент Адвокатского объединения "Всеукраинская ассоциация адвокатов" Юлия Татик признана юристом года 2020 по версии издания FaceNews.ua и Международного союза адвокатов и специалистов в области борьбы с проявлениями коррупции.

Юлия Татик является известным экспертом по вопросам противодействия и предотвращения коррупции. В настоящее время работает президентом АО "Всеукраинская ассоциация адвокатов", является квалифицированным экспертом-полиграфологом, членом Национальной ассоциации полиграфологов Украины. Самые известные украинские и зарубежные СМИ имеют за честь получить профессиональный комментарий госпожи Татик по широкому кругу вопросов юридического направления. В этом году адвокат дважды попадала на обложки рейтинговых юридических изданий "Украинский юрист" и "Украинский адвокат".

"На самом деле очень приятно получить эту награду. Она будет мотивировать к новым свершениям. Считаю, это не только личной наградой, а, прежде всего, оценкой плодотворной и кропотливой работы нашей очень мощной команды "Всеукраинской ассоциации адвокатов". Хочу поблагодарить всех, кто поддержал меня в этом голосовании и пожелать всем нашим читателям крепкого здоровья, неподдельного счастья, мира и успехов в новом 2021 году ", - сообщила Татик в комментарии изданию.