Юлію Татік визнали юристом року-2020

Президент Адвокатського об'єднання "Всеукраїнська асоціація адвокатів" Юлія Татік визнана юристом року 2020 по версії видання FaceNews.ua і Міжнародного союзу адвокатів і фахівців в області боротьби з проявами корупції.

Юлія Татікій є відомим експертом з питань протидії та запобігання корупції. В даний час працює президентом АТ "Всеукраїнська асоціація адвокатів", є кваліфікованим експертом-поліграфологом, членом Національної асоціації поліграфологів України. Найвідоміші українські та зарубіжні ЗМІ мають за честь отримати професійний коментар пані Татік з широкого кола питань юридичного напряму. Цього року адвокат двічі потрапляла на обкладинки рейтингових юридичних видань "Український юрист" і "Український адвокат".

"Насправді дуже приємно отримати цю нагороду. Вона буде мотивувати до нових звершень. Вважаю, це не тільки особистою нагородою, а, перш за все, оцінкою плідної і копіткої роботи нашої дуже потужної команди "Всеукраїнської асоціації адвокатів". Хочу подякувати всім, хто підтримав мене в цьому голосуванні і побажати всім нашим читачам міцного здоров'я, непідробного щастя, миру і успіхів в новому 2021 році ", - повідомила Татік в коментарі виданню.