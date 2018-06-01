"Путін допоможи!" Вишинський закликав позбавити його громадянства України

Директор "РИА Новости Україна" Кирило Вишинський, якого судять у справі про держзраду, закликав позбавити його громадянства України.

Таку заяву він зробив в Апеляційному суді Херсонської області, який розглядає апеляцію на його арешт.

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З вимогою він звернувся до президента України Петра Порошенка. Він як громадянин Росії попросив у президента РФ Володимира Путіна захисту.

"Я звертаюся до Президента Порошенка, якого знаю особисто і з яким ми зробили кілька добрих справ. Я заявляю про вихід з українського громадянства, з цієї хвилини вважаю себе лише громадянином РФ. Я звертаюся до президента Путіна з проханням про надання мені правового захисту та вжиття заходів щодо мого звільнення", - заявив Вишинський.

Свої арешт і утримання під вартою Вишинський назвав незаконними.

"Мені дуже гірко заявляти про те, що я виходжу з українського громадянства. Для мене було певною гордістю демонструвати свій паспорт на кордоні України. Але я не бачу іншого способу, щоб зняти тиск з моїх близьких і друзів", - заявив Вишинський.

Він також висловився з приводу інформації про ймовірний обмін його на українського політв'язня Олега Сенцова.

"Якщо вам потрібна жертва, предмет обміну, не треба було витрачати так багато зусиль, проводити обшуки у моїх старих батьків, в офісах... Вважаю свій арешт незаконним. І утримання під арештом також вважаю незаконним", - заявив журналіст.

На початку засідання адвокат Вишинського Андрій Доманський попросив колегію випустити журналіста зі скляного боксу на час засідання.

Отримавши відмову, захист попросив про відвід. Суд не задовольнив їхню вимогу.

Після цього в засіданні була оголошена технічна перерва, щоб адвокати могли поспілкуватися з підзахисним.

Кирило Вишинський Sputnik Білорусь

Як повідомляв OBOZREVATEL, 15 травня СБУ розкрила проросійську мережу у Києві.

В ході обшуків в офісі видання "РИА Новости Україна" у Києві був затриманий його директор Кирило Вишинський. У нього були виявлені російські державні нагороди та паспорт громадянина РФ. Проти Вишинського відкрито кримінальне провадження за статтею "Державна зрада".

17 травня його заарештували на два місяці без права на заставу.